"18 апреля 2017 года в 19 часов 52 минуте энергоблок №6 Запорожской АЭС действием автоматики был отключен от сети. После устранения замечаний на подстанции "Днепровская", 18 апреля 2017 года в 23 часов 08 минут энергоблок №6 Запорожской АЭС подключен к сети. Сейчас на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков", - говорится в сообщении.

Суммарная мощность генераторов составляет 4400 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Как сообщал УНН 18 апреля, энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от сети.