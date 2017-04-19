Энергоблок №6 Запорожской АЭС подключен к сети

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21055 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 81750 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141674 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111357 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113131 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110331 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102619 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106483 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103146 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150124 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Энергоблок №6 Запорожской АЭС подключен к сети

Энергоблок №6 Запорожской АЭС подключен к сети

Киев  •  УНН

 • 12483 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции подключен к сети после автоматического отключения. Сейчас на станции работают 5 энергоблоков из 6. Об этом передает УНН со ссылкой на информационный центр станции.

"18 апреля 2017 года в 19 часов 52 минуте энергоблок №6 Запорожской АЭС действием автоматики был отключен от сети. После устранения замечаний на подстанции "Днепровская", 18 апреля 2017 года в 23 часов 08 минут энергоблок №6 Запорожской АЭС подключен к сети. Сейчас на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков", - говорится в сообщении.

Суммарная мощность генераторов составляет 4400 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Как сообщал УНН 18 апреля, энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от сети.

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