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Енергоблок №6 Запорізької АЕС підключено до мережі

Енергоблок №6 Запорізької АЕС підключено до мережі

Київ • УНН

 • 12487 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Шостий енергоблок Запорізької атомної електростанції підключено до мережі після автоматичного відключення. Наразі на станції працюють 5 енергоблоків з 6. Про це передає УНН з посиланням на інформаційний центр станції.

"18 квітня 2017 року о 19 годині 52 хвилині енергоблок №6 Запорізької АЕС дією автоматики був відключений від мережі. Після усунення зауважень на підстанції "Дніпровська", 18 квітня 2017 року о 23 годині 08 хвилині енергоблок №6 Запорізької АЕС підключено до мережі. В даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 5 енергоблоків", - йдеться у повідомленні.

Сумарна потужність генераторів становить 4 400 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

Як повідомляв УНН 18 квітня, енергоблок №6 Запорізької АЕС відключено від мережі.

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