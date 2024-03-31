Энергоблок Хмельницкой АЭС запущен после ремонта

Энергоблок Хмельницкой АЭС введен в сеть после ремонтных работ. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Детали

Энергоблок Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) был подключен к энергосети после проведения необходимых ремонтных работ.

Однако, из-за ограничений, пока энергоблок ХАЭС выдает в украинскую энергосистему только 300 МВт/ч. После снятия ограничений ожидается, что блок будет загружен дополнительно.

Тем не менее, вечером 30 марта по команде диспетчера Национального электрического комплекса "Укрэнерго" применялись аварийные графики отключений в некоторых областях страны. Это касалось Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областей из-за сетевых ограничений на магистральных линиях, предназначенных для предотвращения перегрузки.

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Почасовые графики отключений продолжают действовать на Харьковщине.

К счастью, пока нет дефицита электроэнергии и угрозы аварийных отключений для других регионов.

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