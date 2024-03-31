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Сдержанный оптимизм: После встреч с Польшей есть надежда на решение проблемы - Высоцкий
В Винницкой области иранские беспилотники "Шахед" движутся на запад
Зафиксирована активность тактических самолетов рф над черным морем
российская тактическая авиация активно действует вдоль границ Украины
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Энергоблок Хмельницкой АЭС запущен после ремонта
Энергоблок Хмельницкой АЭС был подключен к сети после ремонта, сейчас он производит 300 МВт-ч, а после снятия ограничений планирует увеличить производство электроэнергии.
Восстановление после российских атак: президент выразил благодарность энергетикам, ремонтникам и строителям
Президент Зеленский поблагодарил энергетиков, ремонтные бригады и строителей за их неутомимые усилия в восстановлении электроэнергии и инфраструктуры после российских ударов.
российские беспилотники атакуют в нескольких регионах Украины
Военно-воздушные Силы Украины сообщили о многочисленных группах беспилотников, обнаруженных в разных регионах Украины.
В Киеве объявлена воздушная тревога
В Киеве, столице Украины, объявлена воздушная тревога.
российские беспилотники "Шахед" атакуют Одесскую область
Военно-Воздушные Силы Украины информируют о нескольких группах беспилотников "Шахед" иранского производства, запущенных из Черного моря в направлении Одесской области.
российский обстрел Харькова: гражданский человек получил ранения
В результате российского обстрела жилого квартала в Шевченковском районе Харькова ранен мирный житель.
Сдержанный оптимизм: После встреч с Польшей есть надежда на решение проблемы - Высоцкий
Украина и Польша провели длительные переговоры с участием представителей профильных ассоциаций, которые породили сдержанный оптимизм относительно разрешения споров и налаживания будущего сотрудничества.
В Винницкой области иранские беспилотники "Шахед" движутся на запад
Военно-воздушные Силы Украины информируют об обнаружении беспилотников "Шахед" иранского производства, летящих в западном направлении на севере Винницкой области.
Зафиксирована активность тактических самолетов рф над черным морем
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности вражеской тактической авиации над Черным морем.
российская тактическая авиация активно действует вдоль границ Украины
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности российской тактической авиации и перемещении беспилотников вдоль линии соприкосновения и границ с рф на севере, востоке и юге.