Энергоатом ищет поставщиков для реализации проекта за средства ЕБРР
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. НАЭК "Энергоатом" собирается использовать часть средств займа от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского сообщества по атомной энергии ("Евратом") для покрытия расходов по программе "Комплексная (консолидированная) программа повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций". Об этом говорится в сообщении ЕБРР, передает УНН.
Ввиду этого, "Энергоатом" объявил тендер на поставку комплектующих для проекта, который будет финансироваться за счет части займов ЕБРР.
В частности, компания ищет поставщиков:
• комплектующих частей электрогидравлической и электронной частей системы управления турбиной К-1000-60/3000;
• комплектующих для модернизации электрогидравлических и электронных деталей турбоагрегата K-1000-60/3000.
Отмечается, что тендер на контракты, финансируемые за счет кредита ЕБРР, открыт для фирм из любой страны.
Напомним, НКРЭКУ снизила с 9 ноября 2017 года тариф на отпуск электроэнергии НАЭК "Энергоатом" на 2,9% - до 46,61 коп. за кВт/ч (без НДС).