Энергоатом ищет поставщиков для реализации проекта за средства ЕБРР

Ввиду этого, "Энергоатом" объявил тендер на поставку комплектующих для проекта, который будет финансироваться за счет части займов ЕБРР.

В частности, компания ищет поставщиков:

• комплектующих частей электрогидравлической и электронной частей системы управления турбиной К-1000-60/3000;

• комплектующих для модернизации электрогидравлических и электронных деталей турбоагрегата K-1000-60/3000.

Отмечается, что тендер на контракты, финансируемые за счет кредита ЕБРР, открыт для фирм из любой страны.

Напомним, НКРЭКУ снизила с 9 ноября 2017 года тариф на отпуск электроэнергии НАЭК "Энергоатом" на 2,9% - до 46,61 коп. за кВт/ч (без НДС).