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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
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Энергоатом ищет поставщиков для реализации проекта за средства ЕБРР

Энергоатом ищет поставщиков для реализации проекта за средства ЕБРР

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. НАЭК "Энергоатом" собирается использовать часть средств займа от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского сообщества по атомной энергии ("Евратом") для покрытия расходов по программе "Комплексная (консолидированная) программа повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций". Об этом говорится в сообщении ЕБРР, передает УНН.

Ввиду этого, "Энергоатом" объявил тендер на поставку комплектующих для проекта, который будет финансироваться за счет части займов ЕБРР.

В частности, компания ищет поставщиков:

• комплектующих частей электрогидравлической и электронной частей системы управления турбиной К-1000-60/3000;

• комплектующих для модернизации электрогидравлических и электронных деталей турбоагрегата K-1000-60/3000.

Отмечается, что тендер на контракты, финансируемые за счет кредита ЕБРР, открыт для фирм из любой страны.

Напомним, НКРЭКУ снизила с 9 ноября 2017 года тариф на отпуск электроэнергии НАЭК "Энергоатом" на 2,9% - до 46,61 коп. за кВт/ч (без НДС).

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