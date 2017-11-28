Енергоатом шукає постачальників для реалізації проекту за кошти ЄБРР
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. НАЕК "Енергоатом" має намір використати частину коштів позики від Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського співтовариства з атомної енергії ("Євроатом") для покриття витрат за програмою "Комплексна (консолідована) програма підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій". Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, передає УНН.
Зважаючи на це, "Енергоатом" оголосив тендер на поставку комплектуючих для проекту, який буде фінансуватися за рахунок частини позик ЄБРР.
Зокрема, компанія шукає постачальників:
• комплектуючих частин електрогідравлічної і електронної частин системи управління турбіною К-1000-60/3000;
• комплектуючих для модернізації електрогідравлічних і електронних деталей турбоагрегату K-1000-60/3000.
Відзначається, що тендер на контракти, що фінансуються за рахунок кредиту ЄБРР, відкритий для фірм з будь-якої країни.
Нагадаємо, НКРЕКУ знизила з 9 листопада 2017 року тариф на відпуск електроенергії НАЕК "Енергоатом" на 2,9% - до 46,61 коп. за кВт/год. (без ПДВ).