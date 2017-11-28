Енергоатом шукає постачальників для реалізації проекту за кошти ЄБРР

Зважаючи на це, "Енергоатом" оголосив тендер на поставку комплектуючих для проекту, який буде фінансуватися за рахунок частини позик ЄБРР.

Зокрема, компанія шукає постачальників:

• комплектуючих частин електрогідравлічної і електронної частин системи управління турбіною К-1000-60/3000;

• комплектуючих для модернізації електрогідравлічних і електронних деталей турбоагрегату K-1000-60/3000.

Відзначається, що тендер на контракти, що фінансуються за рахунок кредиту ЄБРР, відкритий для фірм з будь-якої країни.

Нагадаємо, НКРЕКУ знизила з 9 листопада 2017 року тариф на відпуск електроенергії НАЕК "Енергоатом" на 2,9% - до 46,61 коп. за кВт/год. (без ПДВ).