Энергетики восстановили свет почти 6 тысячам украинцев: что происходит в энергосистеме
Киев • УНН
Энергосистема Украины остается сбалансированной, энергетики восстановили электроснабжение для 5741 потребителя. Ожидается импорт электроэнергии из 5 стран общим объемом 1000 МВт*ч.
Ситуация в энергосистеме: почти 6 тысячам потребителей восстановили питание энергосистема остается сбалансированной.
За минувшие сутки энергетики восстановили питание для более 5700 потребителей.
Об этом сообщили в Минэнерго, пишет УНН.
Энергосистема пока остается сбалансированной, но повреждения инфраструктуры затрудняют ее работу.
Потребителей призывают рационально использовать электроэнергию, особенно в вечерний период с 16:00 до 21:00, чтобы поддерживать стабильность системы.
За прошедшие сутки энергетики восстановили электроснабжение для 5741 потребителя, которые остались без света из-за боевых действий.
Сегодня ожидается импорт электроэнергии из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 1000 МВт*ч и мощностью 301 МВт.
Напомним,
В.и.о. председателя правления "Укрэнерго" Алексей Брехт рассказал, что объявление "Укрэнерго" о техническом дефолте не повлияет на уверенное прохождение зимы и на текущие программы. Сам вопрос дефолта планируют решить до 20 февраля 2025 года.