Энергетики восстановили электроснабжение для бытовых потребителей на Полтавщине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  120196 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  126927 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  175661 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  123778 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  136854 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  129577 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142559 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145605 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133726 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128584 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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В Киеве на Оболони перевернулся строительный кран

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В Белгородской области упал вертолет Ми-8, пилот ранен - росСМИ

В Белгородской области упал вертолет Ми-8, пилот ранен - росСМИ

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Акции Apple упали в связи с антимонопольным производством Минюста США

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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  159270 просмотра
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Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  186497 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  215849 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  314350 просмотра

Энергетики восстановили электроснабжение для бытовых потребителей на Полтавщине

Электроснабжение бытовых потребителей в Полтавской области восстановлено, но 33 юридических потребителя остаются обесточенными.

Общество •   •  4057 просмотра
Энергетики восстановили электроснабжение для бытовых потребителей на Полтавщине

По меньшей мере 60 человек погибли от репрессий в Крыму за время российской оккупации - КРЦ

По данным Крымскотатарского Ресурсного Центра, за время российской оккупации в Крыму было убито не менее 60 человек, в том числе 28 крымских татар.

Война •   •  4340 просмотра
По меньшей мере 60 человек погибли от репрессий в Крыму за время российской оккупации - КРЦ

Укрэнерго: даже прошлой зимой атаки рф на энергосистему Украины не были настолько большими, как этой ночью

Российская ракетная атака нанесла ущерб энергетической инфраструктуре Украины, превзойдя даже атаки прошлой зимой, оставив многие регионы со значительными перебоями и ограничениями в электроснабжении.

Общество •   •  5147 просмотра
Укрэнерго: даже прошлой зимой атаки рф на энергосистему Украины не были настолько большими, как этой ночью

В Киеве на Оболони перевернулся строительный кран

Строительный кран перевернулся на строительной площадке в Оболонском районе Киева. Предварительно пострадавших нет, а движение транспорта в районе осуществляется в обычном режиме.

Киев •   •  6756 просмотра
В Киеве на Оболони перевернулся строительный кран

В Белгородской области упал вертолет Ми-8, пилот ранен - росСМИ

Военный вертолет Ми-8 разбился вблизи села ровеньки в белгородской области россии, в результате чего пострадал пилот.

Новости Мира •   •  5873 просмотра
В Белгородской области упал вертолет Ми-8, пилот ранен - росСМИ

Удар рф по Франковщине: двое пострадавших, ликвидирован пожар на объекте критической инфраструктуры

Ивано-Франковская область: спасатели ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры, вызванный российским ударом.

Общество •   •  8315 просмотра
Удар рф по Франковщине: двое пострадавших, ликвидирован пожар на объекте критической инфраструктуры

Возможные проблемы с водоснабжением: в Днепре горожан просят сделать запасы воды

Из-за массированных обстрелов и отсутствия электроэнергии в некоторых районах Днепра возможны временные проблемы с водоснабжением, но к вечеру городской водоканал должен решить вопрос.

Общество •   •  9371 просмотра
Возможные проблемы с водоснабжением: в Днепре горожан просят сделать запасы воды

рф осуществила крупнейшую одновременную ракетную атаку на энергообъекты Харьковской области: прокуратура показала последствия

рф осуществила крупнейшую одновременную ракетную атаку на энергетические объекты в Харьковской области, применив не менее 18 ракет С-300 и "Искандер", оставив населенные пункты без электричества и вызвав пожары.

Война •   •  9357 просмотра
рф осуществила крупнейшую одновременную ракетную атаку на энергообъекты Харьковской области: прокуратура показала последствия

Акции Apple упали в связи с антимонопольным производством Минюста США

Акции Apple упали почти на 4%, что стало самым большим падением с августа 2023 года, после того, как Министерство юстиции США и 15 штатов подали на компанию в суд за монополизацию рынка смартфонов.

Новости Мира •   •  8719 просмотра
Акции Apple упали в связи с антимонопольным производством Минюста США

Из-за атаки рф обесточена часть шахт в Донецкой и Днепропетровской областях: под землей - более 1000 шахтеров

Более 1000 шахтеров оказались под землей в Донецкой и Днепропетровской областях после того, как российские атаки повредили энергетические объекты, что привело к масштабным отключениям электроэнергии во многих регионах Украины.

Война •   •  11686 просмотра
Из-за атаки рф обесточена часть шахт в Донецкой и Днепропетровской областях: под землей - более 1000 шахтеров