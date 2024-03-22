Энергетики восстановили электроснабжение для бытовых потребителей на Полтавщине

В Полтавской области вернули свет бытовым потребителям, впрочем остаются без света 33 юридических потребителя. Об этом передает пресс-служба начальника Полтавской ОГА, сообщает УНН.

Электроснабжение восстановили для бытовых потребителей. Остаются без света 33 юридических потребителя. - говорится в сообщении.

Напомним,

Из-за массированной атаки со стороны РФ, в Полтавской области было обесточено более 104 тысяч бытовых и 6700 юридических потребителей. По информации начальника Полтавской ОВА Филиппа Пронина, это превентивные отключения для сбалансирования работы энергосистемы.

В Харьковской области в результате ракетной атаки рф по энергетической инфраструктуре травмировался один из энергетиков. Предварительно, без света в области остаются около 700 тыс. потребителей.

Укрэнерго: даже прошлой зимой атаки рф на энергосистему Украины не были настолько большими, как этой ночью