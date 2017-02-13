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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Энергетический штаб сегодня рассмотрит вопрос запасов угля - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 8231 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Энергетический штаб сегодня рассмотрит вопрос стратегических запасов угля. Об этом в ходе брифинга заявил Премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

Энергетический штаб сегодня рассмотрит вопрос запасов угля - В.Гройсман

"Сегодня штаб будет заседать, рассмотрят вопрос запасов стратегических (угля - ред.), но вы понимаете, если есть двухнедельный запас - это означает только одно, что мы не можем этот двухнедельный запас сжечь, чтобы через две недели выйти в кризис", - сказал В.Гройсман.

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По его словам, в Украине уже сегодня должны быть введены "определенные меры недопущения снижения критических запасов угля".

"Я уже не говорю о металлургических предприятиях. Сегодня в металлургии работает 300 тыс. украинцев", - сказал В.Гройсман.

Украинские Национальные Новости

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