Енергетичний штаб сьогодні розгляне питання запасів вугілля – В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Енергетичний штаб сьогодні розгляне питання стратегічних запасів вугілля. Про це в ході брифінгу заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні штаб буде засідати, розглянуть питання запасів стратегічних (вугляр – ред.), але ви розумієте, якщо є двотижневий запас – це означає тільки єдине, що ми не можемо цей двотижневий запас спалити, щоб через два тижні вийти в кризу",- сказав В.Гройсман.
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За його словами в Україні вже сьогодні мають бути запроваджені "певні заходи недопущення зниження критичних запасів вугілля".
"Я вже не говорю про металургійні підприємства. Сьогодні в металургії працює 300 тис українців",- сказав В.Гройсман.