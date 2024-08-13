Энергетическая безопасность: первая тематическая конференция в продолжение Саммита мира состоится в августе

Первая тематическая конференция в продолжение Саммита мира состоится уже в августе в онлайн-формате. Она будет посвящена третьему пункту Формулы мира "Энергетическая безопасность". Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Сообщается, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел расширенное заседание рабочей группы по реализации пункта Формулы мира "Энергетическая безопасность".

Во встрече приняли участие дипломатические представители около 40 стран-партнеров и организаций, а также заместители руководителя Офиса Президента Игорь Жовква и Николай Точицкий, министр энергетики Герман Галущенко и его заместитель Светлана Гринчук, советники главы Офиса Главы государства Дарья Заривна и Александр Бевз.

Ермак сообщил, что по результатам Саммита мира состоятся тематические конференции, посвященные отдельным блокам Формулы мира. Они будут направлены на разработку и согласование компонентов общего мирного плана, наработки которого объявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Первая такая конференция будет посвящена третьему пункту Формулы мира "Энергетическая безопасность". Мероприятие состоится в этом году в августе в онлайн-формате", - говорится в сообщении.

Ермак отметил, что суммарные потери генерации в результате российских обстрелов составляют 9 ГВт. По его словам, самым тяжелым для украинцев и экономики из-за беспрецедентного дефицита электроэнергии был июль этого года.

"Сейчас нашим энергетикам удалось стабилизировать ситуацию, и уже более двух недель отключений нет. Но впереди осенне-зимний сезон, и мы должны скоординировать усилия для того, чтобы предотвратить новые разрушения и способствовать восстановлению энергетического сектора", - сказал Ермак.

Министр энергетики Герман Галущенко подробно проинформировал о последствиях атак на объекты энергетической инфраструктуры.

"Результатом этой конференции должно стать согласованное коммюнике, в котором будут отражены ключевые договоренности ради энергетической безопасности", - подытожил Ермак.

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Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что мир хочет видеть россию на втором Саммите мира. Украина не может быть против этого, поскольку это может помочь достичь весомых результатов в решении конфликта.