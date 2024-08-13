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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МИД о втором Саммите мира: места и даты промежуточных встреч уже определены

МИД о втором Саммите мира: места и даты промежуточных встреч уже определены

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 12:21  •  7842 просмотра

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МИД сообщает об активной подготовке ко второму Глобальному саммиту мира. Определены места и даты промежуточных встреч, ведется работа на всех уровнях, включая президента и Офис президента.

Представитель МИД Георгий Тихий рассказал, что Украина готовится к подготовке ко второму Глобальному саммиту мира, места и даты промежуточных встреч уже определены, а подготовка ведется на всех уровнях. Об этом Тихий рассказал во время брифинга, передает УНН.

Детали

Предварительно, места, даты этих промежуточных встреч определены, но я не забегаю вперед, а предложу дождаться, когда они будут объявлены, чтобы не сорвать этот дипломатический процесс. Подготовка идет полным ходом. Весь этот процесс активно движется, происходит постоянное общение на всех уровнях президента, Офиса президента, министерства иностранных дел. Процесс живой, он движется активно

- сказал Тихий.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что мир хочет видеть Россию на втором Саммите мира. Украина не может быть против этого, поскольку это может помочь достичь весомых результатов в решении конфликта.

Павел Башинский

Павел Башинский

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