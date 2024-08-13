МИД о втором Саммите мира: места и даты промежуточных встреч уже определены

Представитель МИД Георгий Тихий рассказал, что Украина готовится к подготовке ко второму Глобальному саммиту мира, места и даты промежуточных встреч уже определены, а подготовка ведется на всех уровнях. Об этом Тихий рассказал во время брифинга, передает УНН.

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Предварительно, места, даты этих промежуточных встреч определены, но я не забегаю вперед, а предложу дождаться, когда они будут объявлены, чтобы не сорвать этот дипломатический процесс. Подготовка идет полным ходом. Весь этот процесс активно движется, происходит постоянное общение на всех уровнях президента, Офиса президента, министерства иностранных дел. Процесс живой, он движется активно - сказал Тихий.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что мир хочет видеть Россию на втором Саммите мира. Украина не может быть против этого, поскольку это может помочь достичь весомых результатов в решении конфликта.