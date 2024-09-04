Эмоциональное восстановление: дети защитников из Одесской области вернулись с отдыха в Италии

Дети защитников Украины из Одесской области вернулись из незабываемого путешествия в солнечный Неаполь (Италия). Об этом сообщает глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Эта поездка стала для них настоящим отдыхом и возможностью окунуться в волшебный мир итальянской культуры, истории и традиций. На побережье Неаполя дети наслаждались теплым морем, волшебными пейзажами и прекрасной погодой, которая позволила им забыть о сложностях, с которыми они сталкиваются в условиях военного положения. Они посетили много интересных исторических мест и музеев, которые открыли им новые горизонты знаний и расширили кругозор. Это было не только образовательное, но и эмоционально важное путешествие, которое способствовало их восстановлению. Они нашли новых друзей, набрались сил и энергии для преодоления вызовов, которые стоят перед ними и их семьями