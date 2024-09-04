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Емоційне відновлення: діти захисників з Одещини повернулися з відпочинку в Італії

Київ • УНН

 • 12248 перегляди

Діти українських захисників з Одеської області відвідали Неаполь, де відпочили та ознайомилися з італійською культурою. Поїздка була організована за підтримки італійських посадовців та благодійної асоціації.

Діти захисників України з Одеської області повернулися з незабутньої подорожі до сонячного Неаполя (Італія). Про це повідомляє очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Ця поїздка стала для них справжнім відпочинком і можливістю зануритися в чарівний світ італійської культури, історії та традицій. На узбережжі Неаполя діти насолоджувалися теплим морем, чарівними краєвидами та чудовою погодою, яка дозволила їм забути про складнощі, з якими вони стикаються в умовах воєнного стану. Вони відвідали багато цікавих історичних місць та музеїв, які відкрили їм нові горизонти знань та розширили світогляд. Це була не лише освітня, але й емоційно важлива подорож, яка сприяла їх відновленню. Вони знайшли нових друзів, набралися сил та енергії для подолання викликів, які стоять перед ними та їхніми родинами

- інформує він. 

Кіпер висловив подяку Почесному консулу Італії Владиславу Штамбургу, начальнику департаменту цивільного захисту Президії Ради Міністрів Італії Фабіо Чічіліано та експерту з питань цивільної оборони Італії Пієтро Москрадіні та президенту асоціації "Надія-Спес" Луіджі Сантопаоло за організацію поїздки.

Ця підтримка та зусилля зробили можливим цей важливий відпочинок для дітей, які так потребують тепла та підтримки

- додав він.  
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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