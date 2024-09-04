Емоційне відновлення: діти захисників з Одещини повернулися з відпочинку в Італії

Діти захисників України з Одеської області повернулися з незабутньої подорожі до сонячного Неаполя (Італія). Про це повідомляє очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Ця поїздка стала для них справжнім відпочинком і можливістю зануритися в чарівний світ італійської культури, історії та традицій. На узбережжі Неаполя діти насолоджувалися теплим морем, чарівними краєвидами та чудовою погодою, яка дозволила їм забути про складнощі, з якими вони стикаються в умовах воєнного стану. Вони відвідали багато цікавих історичних місць та музеїв, які відкрили їм нові горизонти знань та розширили світогляд. Це була не лише освітня, але й емоційно важлива подорож, яка сприяла їх відновленню. Вони знайшли нових друзів, набралися сил та енергії для подолання викликів, які стоять перед ними та їхніми родинами