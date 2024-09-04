Емоційне відновлення: діти захисників з Одещини повернулися з відпочинку в Італії
Київ • УНН
Діти українських захисників з Одеської області відвідали Неаполь, де відпочили та ознайомилися з італійською культурою. Поїздка була організована за підтримки італійських посадовців та благодійної асоціації.
Діти захисників України з Одеської області повернулися з незабутньої подорожі до сонячного Неаполя (Італія). Про це повідомляє очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
Ця поїздка стала для них справжнім відпочинком і можливістю зануритися в чарівний світ італійської культури, історії та традицій. На узбережжі Неаполя діти насолоджувалися теплим морем, чарівними краєвидами та чудовою погодою, яка дозволила їм забути про складнощі, з якими вони стикаються в умовах воєнного стану. Вони відвідали багато цікавих історичних місць та музеїв, які відкрили їм нові горизонти знань та розширили світогляд. Це була не лише освітня, але й емоційно важлива подорож, яка сприяла їх відновленню. Вони знайшли нових друзів, набралися сил та енергії для подолання викликів, які стоять перед ними та їхніми родинами
Кіпер висловив подяку Почесному консулу Італії Владиславу Штамбургу, начальнику департаменту цивільного захисту Президії Ради Міністрів Італії Фабіо Чічіліано та експерту з питань цивільної оборони Італії Пієтро Москрадіні та президенту асоціації "Надія-Спес" Луіджі Сантопаоло за організацію поїздки.
Ця підтримка та зусилля зробили можливим цей важливий відпочинок для дітей, які так потребують тепла та підтримки