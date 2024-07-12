Киев • УНН
Эмине Джапарова подала в отставку с должности Постоянного представителя Украины в Вене из-за опасений за свою безопасность и безопасность своей семьи, намереваясь продолжать борьбу за Украину в других формах.
Эмине Джапарова заявила об отставке с должности постоянного представителя Украины в Вене. Об этом сообщает украинский крымскотатарский политический и государственный деятель Эмине Джапарова, передает УНН.
Детали
В своем заявлении, опубликованном на личной странице в Facebook, Эмине Джапарова отметила, что приняла это решение в связи с последними событиями, которые стали причиной для ее беспокойства о безопасности себя и своих близких.
Джапарова акцентировала внимание на своих десятилетних усилиях в пользу Украины, в частности в рамках Крымской платформы, что определило ее как врага агрессора. Однако она отметила, что намерена работать дальше, но уже в других формах.
10 последних лет я посвятила себя служению своей стране и народу. Поэтому я была заочно арестована и внесена в санкционный список России, став врагом агрессора в реализации дела своей жизни - Крымской Платформы. Несмотря на должности и обстоятельства, продолжу свою борьбу в других возможных формах
Также в своем заявлении Джапарова подчеркнула, что не использовала свое должностное положение для личных целей и всегда придерживалась закона. Она также отметила, что основным ее приоритетом сейчас является защита своей семьи, в частности трехмесячного младенца.
Я также приняла для себя решение не оставаться в системе МИД и инициировать свою отставку. Соответствующее заявление я направила на имя министра Д. Кулебы. Для тех, кто знает меня и может услышать: Я не нарушала закон. Я не использовала служебное положение для достижения частных интересов. Сейчас я должна защитить свою семью и детей, младшей из которых всего 3 месяца
Завершая заявление, Эмине Джапарова выразила благодарность за поддержку, которую получает от разных людей.
Я благодарна всем, кто пишет мне слова поддержки. Ценю это безгранично
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