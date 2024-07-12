Эмине Джапарова заявила об отставке с должности постоянного представителя Украины в Вене. Об этом сообщает украинский крымскотатарский политический и государственный деятель Эмине Джапарова, передает УНН.

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В своем заявлении, опубликованном на личной странице в Facebook, Эмине Джапарова отметила, что приняла это решение в связи с последними событиями, которые стали причиной для ее беспокойства о безопасности себя и своих близких.

Джапарова акцентировала внимание на своих десятилетних усилиях в пользу Украины, в частности в рамках Крымской платформы, что определило ее как врага агрессора. Однако она отметила, что намерена работать дальше, но уже в других формах.

10 последних лет я посвятила себя служению своей стране и народу. Поэтому я была заочно арестована и внесена в санкционный список России, став врагом агрессора в реализации дела своей жизни - Крымской Платформы. Несмотря на должности и обстоятельства, продолжу свою борьбу в других возможных формах - заявила Эмине Джапарова.

Также в своем заявлении Джапарова подчеркнула, что не использовала свое должностное положение для личных целей и всегда придерживалась закона. Она также отметила, что основным ее приоритетом сейчас является защита своей семьи, в частности трехмесячного младенца.

Я также приняла для себя решение не оставаться в системе МИД и инициировать свою отставку. Соответствующее заявление я направила на имя министра Д. Кулебы. Для тех, кто знает меня и может услышать: Я не нарушала закон. Я не использовала служебное положение для достижения частных интересов. Сейчас я должна защитить свою семью и детей, младшей из которых всего 3 месяца - отметила Эмине Джапарова.

Завершая заявление, Эмине Джапарова выразила благодарность за поддержку, которую получает от разных людей.

Я благодарна всем, кто пишет мне слова поддержки. Ценю это безгранично - поблагодарила Эмине Джапарова.

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