В Украине разоблачили канал поставки контрабандных электронных сигарет из Евросоюза. Изъято товара более чем на девять миллионов гривен. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, пишет УНН.

Как отмечают правоохранители, группа лиц организовала перемещение вне таможенного контроля и с сокрытием от таможенного контроля подакцизных товаров в пунктах пропуска Львовской и Волынской областей.

Электронные сигареты попадали на территорию Украины от гражданина одной из стран Европейского Союза. В дальнейшем одноразовые электронные сигареты, заправленные никотиносодержащей смесью и никотиносодержащими жидкостями для электронных испарителей, продавали в Telegram.

"Детективы провели обыски по адресам проживания фигурантов, складских помещений и в транспортных средствах. Изъято более 19 тысяч штук электронных сигарет жидкостей к ним, устройств для электронных испарителей. Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 9 миллионов гривен", сообщили в БЭБ.

Добавили, что досудебное расследование продолжается.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что из-за роста популярности в последнее время специалисты чаще проводят исследования табачных изделий для электрического нагрева и жидкостей для электронных сигарет.

"С начала года нам систематически назначаются экспертизы с целью исследования классических табачных изделий, табачных изделий для электрического нагрева, так называемых ТИЭНов, а также жидкости для электронных сигарет. За последнее время рост популярности и соответствующих рисков в отношении электронных сигарет даже больше, чем привычные для пользователей сигареты. Практически в каждой назначенной экспертизе экспертам предоставляется на исследование до 150-200 объектов, то есть образцов соответствующей продукции, каждый из которых должен быть должным образом исследован", - рассказал Рувин.

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