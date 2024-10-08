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Электронные рапорты вместо бумажной работы: в Генштабе обещают расширить функционал цифрового приложения для военных

Электронные рапорты вместо бумажной работы: в Генштабе обещают расширить функционал цифрового приложения для военных

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 12:34  •  2927 просмотра

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Украинские военные получили возможность подавать электронные рапорты через приложение «Армия+». Генштаб планирует расширить функционал, добавив обучение по военному делу и новые виды рапортов.

Украинские военные в рамках проекта цифровизации ВСУ получили возможность обновить данные о службе. В ближайшем будущем планируется расширить перечень электронных рапортов, а также добавить новые функции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генерального Штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

Согласно информации ведомства украинские военные будут иметь альтернативу затратам времени на бумажную работу, если воспользуются приложением Армия+, которое «создано военными для самих же военных», и сейчас предлагает функции по авторизации. Впоследствии, согласно официальной информации функционал будет расширен.

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В следующей версии появится функционал обучения по военному делу. Также обещают расширить перечень электронных рапортов.

Согласно сообщению Генштаба, украинские военнослужащие сегодня могут подать и согласовать 11 видов электронных рапортов. Также предлагается сгенерировать уникальный идентификатор военного Армия ID.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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