С сегодняшнего дня будет работать приложение "Армия+" - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины представил новое приложение 'Армия+' для военнослужащих ВСУ. Приложение должно упростить бюрократические процессы и будет включать электронные рапорты, Армия ID, опросы и защищенную коммуникацию между воинами.
Сегодня, 8-го августа начинает свою работу новое приложение для военнослужащих "Армия+", которое облегчит работу в Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время презентации платформы "Армия+", передает корреспондент УНН.
С сегодняшнего дня будет работать приложение "Армия+". Стартует оно с базовых функций будем и будем наполнять его новыми. В частности, сразу будут электронные рапорты. Также будет Армия ID и опрос, чтобы видеть реальную ситуацию с обеспечением наших подразделений и это только первый релиз Армия+
По его словам, в дальнейшем приложение будет наполняться новыми функциями и возможностями.
Цель этого приложения - освободить украинскую армию от хлопотной бумажной работы. Чтобы командиры и солдаты не тратили свое время на устаревшую и никому ненужную бюрократию и заполнение бумаг
Он также рассказал, что в приложении Армия+ будут курсы и учебные программы, надежная коммуникация между воинами, которая будет защищена.
Армия+ должна стать уже вторым элементом для нашего цифрового государства"
Дополнение
Следует отметить, что приложение "Армия+" уже доступно в App Store и Google Play.
Напомним
Ранее Минобороны анонсировали новое приложение для военнослужащих Армия+, которое должны были представить еще в начале июля.