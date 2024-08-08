С сегодняшнего дня будет работать приложение "Армия+" - Зеленский

Сегодня, 8-го августа начинает свою работу новое приложение для военнослужащих "Армия+", которое облегчит работу в Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время презентации платформы "Армия+", передает корреспондент УНН.

С сегодняшнего дня будет работать приложение "Армия+". Стартует оно с базовых функций будем и будем наполнять его новыми. В частности, сразу будут электронные рапорты. Также будет Армия ID и опрос, чтобы видеть реальную ситуацию с обеспечением наших подразделений и это только первый релиз Армия+ - говорит Зеленский.

По его словам, в дальнейшем приложение будет наполняться новыми функциями и возможностями.

Цель этого приложения - освободить украинскую армию от хлопотной бумажной работы. Чтобы командиры и солдаты не тратили свое время на устаревшую и никому ненужную бюрократию и заполнение бумаг - говорит Президент Украины.

Он также рассказал, что в приложении Армия+ будут курсы и учебные программы, надежная коммуникация между воинами, которая будет защищена.

Армия+ должна стать уже вторым элементом для нашего цифрового государства" - добавил Зеленский.

Дополнение

Следует отметить, что приложение "Армия+" уже доступно в App Store и Google Play.

Напомним

Ранее Минобороны анонсировали новое приложение для военнослужащих Армия+, которое должны были представить еще в начале июля.