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Електронні рапорти замість паперової роботи: у Генштабі обіцяють розширити функціонал цифрового застосунку для військових

Електронні рапорти замість паперової роботи: у Генштабі обіцяють розширити функціонал цифрового застосунку для військових

Київ • УНН

 • 9618 перегляди

Українські військові отримали можливість подавати електронні рапорти через застосунок "Армія+". Генштаб планує розширити функціонал, додавши навчання з військової справи та нові види рапортів.

Українські військові у рамках проекту цифровізації ЗСУ отримали можливість оновити дані про службу. У найближчому майбутньому планується розширити перелік електронних рапортів, а також додати нові функції.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генерального Штабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Відповідно до інформації відомства українські військові матимуть альтернативу витратам часу на паперову роботу, якщо скористаються застосунком Армія+, який "створений військовими для самих же військових", та наразі пропонує функції з авторизації. Згодом, відповідно до офіційної інформації функціонал буде розширено.

Відсьогодні працюватиме застосунок "Армія+" – Зеленський08.08.24, 14:14 • 36511 переглядiв

У наступній версії з’явиться функціонал навчання з військової справи. Також обіцяють розширити перелік електронних рапортів.

Згідно з повідомленням Генштабу, українські військовослужбовці сьогодні можуть подати та погодити 11 видів електронних рапортів. Також пропонується згенерувати унікальний ідентифікатор військового Армія ID.

В Міноборони пояснили, як працюватиме е-рапорт для військових05.04.24, 16:43 • 21762 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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