Електронні рапорти замість паперової роботи: у Генштабі обіцяють розширити функціонал цифрового застосунку для військових
Київ • УНН
Українські військові отримали можливість подавати електронні рапорти через застосунок "Армія+". Генштаб планує розширити функціонал, додавши навчання з військової справи та нові види рапортів.
Українські військові у рамках проекту цифровізації ЗСУ отримали можливість оновити дані про службу. У найближчому майбутньому планується розширити перелік електронних рапортів, а також додати нові функції.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генерального Штабу ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Відповідно до інформації відомства українські військові матимуть альтернативу витратам часу на паперову роботу, якщо скористаються застосунком Армія+, який "створений військовими для самих же військових", та наразі пропонує функції з авторизації. Згодом, відповідно до офіційної інформації функціонал буде розширено.
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У наступній версії з’явиться функціонал навчання з військової справи. Також обіцяють розширити перелік електронних рапортів.
Згідно з повідомленням Генштабу, українські військовослужбовці сьогодні можуть подати та погодити 11 видів електронних рапортів. Також пропонується згенерувати унікальний ідентифікатор військового Армія ID.
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