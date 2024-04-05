В Минобороны объяснили, как будет работать е-рапорт для военных

Электронные рапорты создадут более доверительные отношения между военнослужащими и их командирами, а отказы или одобрение рапорта будут более предметными, основательными и целесообразными. Об этом заявила заместитель Министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в интервью Армия Inform, передает УНН.

Меня вдохновляет идея электронных рапортов - и я работаю, чтобы это воплотить в реальность. Электронный рапорт - это когда военнослужащий пишет рапорт не рукой, а потом его рвут у него перед глазами. Электронный рапорт - это когда военный в два клика отправляет документ своему командиру и получает в ответ галочку: принял к обработке командир этот рапорт или нет, - сказала Черногоренко.

Детали

По ее словам, этот продукт будет доступен в приложении Армия+, которое сейчас находится в процессе разработки.

Электронные рапорты - это для нас очень-очень критично. Ведь большинство процессов в армии проходят через бумажные рапорты. И это абсолютно недружественная процедура: рапорт пишется от руки, ты не можешь отследить, когда его рассмотрят, когда подпишут и так далее, - заявила Черногоренко.

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Она отмечает, что рапорты - это ключевой продукт, но команда также работает над другими опциями.

Думаем также над тем, как, находясь в окопе, военный сможет заказать себе боеприпасы, например. Это - о понимании того, что государство заботится о тебе добавляет заместитель министра.

Она напомнила, что Армия+ должна стать центральным продуктом цифровизации.

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Сюда же должна подтягиваться медицинская карта, зарплата - все, что является экосистемой для военнослужащего. В Армия+ также хотим добавить опцию эвакуироваться - просто даешь сигнал и тебя забирают на ближайший стабилизационный пункт, например, и оказывают необходимую медицинскую помощь, - рассказала Черногоренко.

Она отметила, что бороться с украинской бумажной армией - сложно. Потому что это история о процессе, привычках, традиционных подходах.