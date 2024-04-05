В Минобороны объяснили, как будет работать е-рапорт для военных

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Министерство обороны Украины разрабатывает электронную систему отчетности для военных под названием "Армия+", которая позволит военнослужащим подавать отчеты в электронном виде и отслеживать их обработку, создавая более прозрачный и эффективный процесс по сравнению с традиционной системой на бумажных носителях.
В Харькове снова прогремели взрывы
В Харькове снова произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги по всей стране.
На переквалификацию украинцев в этом году государство выделило 42 млн грн: какие профессии выбирают
В 2024 году 6 000 украинцев уже получили ваучер на обучение за государственный счет, на что государство заплатило 42 миллиона гривен, по данным Министерства экономики.
Норвегия увеличит расходы на оборону почти вдвое, из-за угрозы со стороны россии
Норвегия планирует почти удвоить свои оборонные расходы до 56 миллиардов долларов до 2036 года, сосредоточившись на укреплении военно-морского флота и противовоздушной обороны из-за угрозы со стороны россии.
По всей Украине воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о взлете вражеского МиГ-31К
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы со стороны российского самолета МиГ-31К.
Атака рф на Запорожье: известно о шести пострадавших - горсовет
Шесть человек получили ранения в результате российского обстрела Запорожья, сообщает городской совет.
Родительская поминальная суббота: традиции и запреты
В Родительскую поминальную субботу православные верующие чтят память умерших родственников и близких, посещая могилы, молясь и устраивая дома постный поминальный ужин с кутьей.
В Минобороны анонсировали смарт-мобилизацию
Министерство обороны Украины объявило "умную мобилизацию", которая позволяет гражданам в два клика подавать заявки на конкретные военные специальности, такие как оператор беспилотника или артиллерист, способствуя целевому набору и использованию гражданского опыта для усиления возможностей Вооруженных сил.
трибунал для путина может быть создан до конца 2024 года - еврокомиссар
Международный специальный трибунал для преследования военных преступлений в Украине может быть создан до конца 2024 года, при этом рассматриваются варианты его создания на основе многостороннего или двустороннего соглашения, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
До 400 млн долларов: в НБУ дали оценку потерям импорта в феврале на фоне возобновления блокады границ
В феврале импорт сократился примерно на $350-400 млн из-за блокады западных границ, со значительным падением импорта продуктов питания, промышленных товаров и древесины, но ростом импорта нефтепродуктов и некоторых химических товаров.