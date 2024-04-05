В Минобороны анонсировали смарт-мобилизацию в Украине. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в интервью АрмияInform, передает УНН.

Смарт-мобилизация - это возможность в два клика подать заявку на мобилизацию: "Я хочу стать оператором дронов", "Я хочу стать артиллеристом" и т.д - сказала Черногоренко.

Она отметила, что защищать родину - это конституционная обязанность каждого гражданина и гражданки.

Здесь важен рекрутинговый подход. Потому что когда человек будет понимать весь свой маршрут в армии и сможет его контролировать путем собственного выбора, то вопрос об электронных повестках, самого факта их существования отпадет сам по себе. Я считаю, что человек должен иметь возможность мобилизоваться или подписать контракт именно к такому командиру, которому он или она доверяет. Это - целевой рекрутинг. Гражданская аналогия: когда после выпуска из вуза за лучших студентов борются работодатели - рассказала Черногоренко.

Черногоренко отметила, что ВСУ сейчас - это самый большой работодатель в стране.

И он может бороться за лучших людей из гражданской жизни. И тогда мы станем еще быстрее и еще технологичнее. Кстати, армия сейчас изрядно насытилась гражданской экспертизой, гражданскими привычками, культурой гражданской - сказала Черногоренко.

Она отметила, что в армии служат люди из крупных компаний.

Да, у меня в команде работает военнослужащий, который вернулся из Калифорнии, где строил стартапы. Он просто сел в самолет, вернулся в Украину и мобилизовался в 47-ю бригаду. И все. Здесь больше ничего нельзя сказать. Это пример, как гражданские люди обогащают армию. И это обогащение надо "ловить" - рассказала Черногоренко.

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