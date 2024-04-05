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В Минобороны анонсировали смарт-мобилизацию
Министерство обороны Украины объявило "умную мобилизацию", которая позволяет гражданам в два клика подавать заявки на конкретные военные специальности, такие как оператор беспилотника или артиллерист, способствуя целевому набору и использованию гражданского опыта для усиления возможностей Вооруженных сил.
трибунал для путина может быть создан до конца 2024 года - еврокомиссар
Международный специальный трибунал для преследования военных преступлений в Украине может быть создан до конца 2024 года, при этом рассматриваются варианты его создания на основе многостороннего или двустороннего соглашения, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
До 400 млн долларов: в НБУ дали оценку потерям импорта в феврале на фоне возобновления блокады границ
В феврале импорт сократился примерно на $350-400 млн из-за блокады западных границ, со значительным падением импорта продуктов питания, промышленных товаров и древесины, но ростом импорта нефтепродуктов и некоторых химических товаров.
На полигоне испытали машину разминирования, которую собрали в Украине
Легкая машина разминирования DOK-ING MV-4, собранная и частично локализованная в Украине с долей локализации 15%, успешно прошла испытания на полигоне на различных участках местности и испытания на живучесть.
За месяц Силы обороны зафиксировали 371 случай применения врагом боеприпасов с химическими веществами
За прошлый месяц Силы обороны зафиксировали 371 случай применения противником боеприпасов, содержащих опасные химические вещества, что на 90 случаев больше, чем за предыдущий период.
В НБУ объяснили девальвацию гривны в марте
В марте обменный курс гривны колебался в обоих направлениях, умеренно обесценившись к концу месяца из-за таких факторов, как увеличение спроса на импорт, бюджетные расходы и налоговые платежи, что заставило Национальный банк увеличить продажу иностранной валюты до $1,8 млрд.
Враг обстрелял поселок Дудчаны на Херсонщине: есть травмированный
47-летний мужчина был ранен в результате российского обстрела в селе Дудчаны Херсонской области, а 84-летняя женщина и двое мужчин были ранены в результате атаки российского беспилотника на Берислав Херсонской области.
россияне нанесли удар по Запорожью: есть пострадавшие - ОВА
По словам главы областной военной администрации, российские удары по Запорожью привели к пострадавшим.
Армия рф нанесла удары по Харькову и району, предварительно, КАБами - ОВА
Российские войска нанесли ракетный удар по городу Харьков и прилегающему населенному пункту в Харьковской области, подробности о жертвах еще уточняются.
В Запорожье сообщают о еще одном взрыве
Третий взрыв произошел в Запорожье, Украина, после двух предыдущих взрывов, о которых сообщили местные чиновники.