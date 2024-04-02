Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного

Во вторник, 2 апреля, президент Украины подписал законопроект о электронном кабинете военнообязанного. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта на сайте ВР.

Детали

Отмечается, что в январе Рада поддержала законопроект и передала на подпись президенту. Сегодня, 2 апреля он возвращен с подписью главы государства.

Как пояснили в Минобороны, документ является критически важным для обороноспособности Украины.

Реализация его положений будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также наконец переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат.

Законопроект предусматривает совершенствование реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в частности, в части налаживания взаимодействия между реестрами, использования данных по воинскому учету и тому подобное.

В частности, будет создан портал электронных услуг для военнослужащих и военнообязанных. Например, появится возможность предоставления статуса УБД онлайн, офлайн и автоматически при наличии необходимых данных в системе.

Документ разблокирует цифровизацию украинской армии и позволит ей действовать более мобильно и эффективно как на поле боя, так и в тылу - заявили в Минобороны.

Дополнение

Кроме того, законопроект предоставляет Министерству обороны Украины возможность усилить киберзащиту и право размещать свои ИТ-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.

Также благодаря этому будут высвобождены средства ПВО, которые сейчас защищают национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов (вместо этого этот ресурс будет использоваться для прикрытия других объектов военной и гражданской инфраструктуры);

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