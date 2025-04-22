Электронная запись в школы: в Киеве 683 заявки на зачисление в первый класс поданы онлайн - КГГА

В Киеве уже подали почти 7 тысяч заявок на зачисление в 1 класс. 683 из них – онлайн через Портал услуг.

Об этом сообщили в КГГА передает УНН.

С 1 апреля, с тех пор как заработала электронная запись в первый класс, в Киеве подали 6 955 заявлений на зачисление ребенка в школу

Из общего количества заявок, более 10%, а именно – 683, были поданы онлайн. Остальные родители подали в бумажном виде.

Онлайн через Портал услуг родители подали 683 заявления, из которых 204 уже обработали учебные заведения. Еще 6 272 заявления созданы учебными заведениями на основе бумажных заявлений, поданных вручную, и перенесены в электронные кабинеты

В КГГА пояснили, что для того, чтобы подать заявление онлайн нужно:

Принимают заявления до 31 мая. А с 15 июня также можно подать заявку на свободные места в школах.

Онлайн-запись в школу через Портал услуг − это пример удобного сервиса, который экономит время родителей, упрощает административные процессы и позволяет школам работать эффективнее. В дальнейшем планируем расширение функционала и внедрение новых цифровых инструментов в учебных заведениях столицы