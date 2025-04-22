Электронная запись в школы: в Киеве 683 заявки на зачисление в первый класс поданы онлайн - КГГА
Киев • УНН
В Киеве подано почти 7 тысяч заявок на зачисление в 1 класс, из них 683 онлайн. Заявления принимаются до 31 мая, а с 15 июня – на свободные места.
В Киеве уже подали почти 7 тысяч заявок на зачисление в 1 класс. 683 из них – онлайн через Портал услуг.
Об этом сообщили в КГГА передает УНН.
С 1 апреля, с тех пор как заработала электронная запись в первый класс, в Киеве подали 6 955 заявлений на зачисление ребенка в школу
Из общего количества заявок, более 10%, а именно – 683, были поданы онлайн. Остальные родители подали в бумажном виде.
Онлайн через Портал услуг родители подали 683 заявления, из которых 204 уже обработали учебные заведения. Еще 6 272 заявления созданы учебными заведениями на основе бумажных заявлений, поданных вручную, и перенесены в электронные кабинеты
Как подать заявку онлайн
В КГГА пояснили, что для того, чтобы подать заявление онлайн нужно:
- войти в кабинет на Портале услуг с помощью Дія.Підпису, электронной подписи или системы ID.GOV.UA (https://id.gov.ua/);
- внести данные ребенка и загрузить свидетельство о рождении;
- подтвердить место жительства;
- выбрать тип класса (обычный, специальный, инклюзивный, дистанционный или с углубленным изучением предмета) и школу;
- указать льготы, особые образовательные потребности или другие обстоятельства.
Принимают заявления до 31 мая. А с 15 июня также можно подать заявку на свободные места в школах.
Онлайн-запись в школу через Портал услуг − это пример удобного сервиса, который экономит время родителей, упрощает административные процессы и позволяет школам работать эффективнее. В дальнейшем планируем расширение функционала и внедрение новых цифровых инструментов в учебных заведениях столицы
Напомним
Прием документов для поступления детей в 1 класс на 2025/2026 учебный год стартует 31 марта 2025 года. У родителей есть время подать документы до 31 мая этого же года. Также, важно помнить, что подать документы может только один из родителей или законный представитель ребенка.