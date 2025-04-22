Електронний запис у школи: у Києві 683 заявки на зарахування до першого класу подані онлайн - КМДА

У Києві вже подали майже 7 тисяч заявок на зарахування до 1 класу. 683 із них – онлайн через Портал послуг.

Про це повідомили у КМДА передає УНН.

Із 1 квітня, відколи запрацював електронний запис до першого класу, в Києві подали 6 955 заяв на зарахування дитини до школи - повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Із загальної кількості заявок, більше 10%, а саме – 683, були подані онлайн. Решту батькі подали у паперовому вигляді.

Онлайн через Портал послуг батьки подали 683 заяви, з яких 204 вже опрацювали навчальні заклади. Ще 6 272 заяви створені закладами освіти на основі паперових заяв, поданих вручну, і перенесені в електронні кабінети - додали у КМДА.

Як подати заявку онлайн

У КМДА пояснили, що для того, аби подати заяву онлайн потрібно:

увійти до кабінету на Порталі послуг за допомогою Дія.Підпису, електронного підпису або системи ID.GOV.UA (https://id.gov.ua/);

внести дані дитини та завантажити свідоцтво про народження;

підтвердити місце проживання;

обрати тип класу (звичайний, спеціальний, інклюзивний, дистанційний або з поглибленим вивченням предмета) та школу;

вказати пільги, особливі освітні потреби чи інші обставини.

Приймають заяви до 31 травня. А з 15 червня також можна подати заявку на вільні місця у школах.

Онлайн-запис до школи через Портал послуг − це приклад зручного сервісу, який економить час батьків, спрощує адміністративні процеси і дає змогу школам працювати ефективніше. Надалі плануємо розширення функціоналу та впровадження нових цифрових інструментів у навчальних закладах столиці - зазначив заступник голови КМДА.

Нагадаємо

Прийом документів для вступу дітей до 1 класу на 2025/2026 навчальний рік стартує 31 березня 2025 року. Батьки мають час подати документи до 31 травня цього ж року. Також, важливо пам’ятати, що подати документи може тільки один із батьків або законний представник дитини.