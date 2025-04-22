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Електронний запис у школи: у Києві 683 заявки на зарахування до першого класу подані онлайн - КМДА

Київ • УНН

 • 1874 перегляди

У Києві подано майже 7 тисяч заявок на зарахування до 1 класу, з них 683 онлайн. Заяви приймаються до 31 травня, а з 15 червня – на вільні місця.

Електронний запис у школи: у Києві 683 заявки на зарахування до першого класу подані онлайн - КМДА

У Києві вже подали майже 7 тисяч заявок на зарахування до 1 класу. 683 із них – онлайн через Портал послуг.

Про це повідомили у КМДА передає УНН.

Із 1 квітня, відколи запрацював електронний запис до першого класу, в Києві подали 6 955 заяв на зарахування дитини до школи

- повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Із загальної кількості заявок, більше 10%, а саме – 683, були подані онлайн. Решту батькі подали у паперовому вигляді.

Онлайн через Портал послуг батьки подали 683 заяви, з яких 204 вже опрацювали навчальні заклади. Ще 6 272 заяви створені закладами освіти на основі паперових заяв, поданих вручну, і перенесені в електронні кабінети

- додали у КМДА.

Як подати заявку онлайн

У КМДА пояснили, що для того, аби подати заяву онлайн потрібно:

  • увійти до кабінету на Порталі послуг за допомогою Дія.Підпису, електронного підпису або системи ID.GOV.UA (https://id.gov.ua/);
    • внести дані дитини та завантажити свідоцтво про народження;
      • підтвердити місце проживання;
        • обрати тип класу (звичайний, спеціальний, інклюзивний, дистанційний або з поглибленим вивченням предмета) та школу;
          • вказати пільги, особливі освітні потреби чи інші обставини.

            Приймають заяви до 31 травня. А з 15 червня також можна подати заявку на вільні місця у школах.

            Онлайн-запис до школи через Портал послуг − це приклад зручного сервісу, який економить час батьків, спрощує адміністративні процеси і дає змогу школам працювати ефективніше. Надалі плануємо розширення функціоналу та впровадження нових цифрових інструментів у навчальних закладах столиці

            - зазначив заступник голови КМДА.

            Нагадаємо

            Прийом документів для вступу дітей до 1 класу на 2025/2026 навчальний рік стартує 31 березня 2025 року. Батьки мають час подати документи до 31 травня цього ж року. Також, важливо пам’ятати, що подати документи може тільки один із батьків або законний представник дитини.

            Альона Уткіна

            Альона Уткіна

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