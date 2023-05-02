Электросеть в двух областях получила повреждения из-за обстрелов врага, но энергосистема стабильна - Минэнерго

Детали

"Враг продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре страны. Накануне вечером в результате обстрелов повреждены распределительные сети в Сумской области. Из-за пожара ремонтные бригады по состоянию на утро вторника пока не смогли начать ремонт и восстановить электроснабжение для потребителей. Также зафиксировано повреждение сетевой инфраструктуры в Херсонской области", - сообщили в министерстве.

В то же время, как указано, после массированного обстрела, который состоялся в ночь на 1 мая, восстановлено электроснабжение для потребителей Днепра и области. Кроме этого, запитано потребителей в Харьковской и Херсонской областях. Всего за сутки энергетики смогли вернуть свет для более 16 тысяч потребителей.

"Энергетическая система работает стабильно, без ограничений", - отметили в Минэнерго.

Напомним

На утро 1 мая из-за вечерних и ночных обстрелов российских оккупантов были проблемы с электроснабжением в Днепропетровской и Херсонской областях из-за значительных повреждений сетевой инфраструктуры.