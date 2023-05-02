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Електромережа у двох областях отримала пошкодження через обстріли ворога, але енергосистема стабільна - Міненерго

Електромережа у двох областях отримала пошкодження через обстріли ворога, але енергосистема стабільна - Міненерго

Київ • УНН

 • 518830 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Через ворожі обстріли пошкоджено електромережі на Сумщині та Херсонщині, але енергетична система працює стабільно, без обмежень, повідомили в Міненерго, пише УНН.

Деталі

"Ворог продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Напередодні ввечері внаслідок обстрілів пошкоджено розподільні мережі на Сумщині. Через пожежу ремонтні бригади станом на ранок вівторка поки не змогли розпочати ремонт та відновити електропостачання для споживачів. Також зафіксовано пошкодження мережевої інфраструктури у Херсонській області", - повідомили у міністерстві.

Водночас, як вказано, після масованого обстрілу, що відбувся в ніч на 1 травня, відновлено електропостачання для споживачів Дніпра та області. Окрім цього, заживлено споживачів на Харківщині та Херсонщині. Загалом за добу енергетики змогли повернути світло для понад 16 тисяч споживачів.

"Енергетична система працює стабільно, без обмежень", - зазначили у Міненерго.

Нагадаємо

На ранок 1 травня через вечірні та нічні обстріли російських окупантів були проблеми з електропостачанням у Дніпропетровській та Херсонській областях через значні пошкодження мережевої інфраструктури. 

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