Электрик в Луганской области получил ранения от разрыва противопехотной мины - ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В подконтрольном "ЛНР" Желтом был ранен 13 ноября в результате взрыва противопехотной мины электрик, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СММ ОБСЕ.
"Начальник электроремонтный бригады в подконтрольном "ЛНР" Желтом сообщил наблюдателям, что электрик, который был ранен от взрыва противопехотной мины 13 ноября, находится в стабильном состоянии, но не видит левым глазом", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, сотрудники миссии ОБСЕ обнаружили, что 5 ноября был ранен мужчина, в Авдеевке с осколочными ранениями 3 ноября был госпитализирован другой мирный житель.