Електрик на Луганщині отримав поранення від розриву протипіхотної міни - ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У підконтрольному "ЛНР" Жовтому було поранено 13 листопада від вибуху протипіхотної міни електрика, передає УНН з посиланням на прес-службу СММ ОБСЄ.
"Начальник електроремонтної бригади в підконтрольному "ЛНР" Жовтому повідомив спостерігачам, що електрик, який був поранений від вибуху протипіхотної міни 13 листопада, перебуває у стабільному стані, але не може бачити лівим оком", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, співробітники місії ОБСЄ виявили, що 5 листопада осколкових поранень зазнав чоловік, в Авдіївці також з осколковими пораненнями 3 листопада було госпіталізовано іншого мирного жителя.