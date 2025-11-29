Электрический скутер CSC Monterey подешевел на 1200 долларов в США

$42.190.00
18:27 • 624 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
17:13 • 4674 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
17:02 • 6888 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
15:10 • 9214 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
14:28 • 11512 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 12297 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 12616 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 12934 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 13827 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 14370 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский на совещании с Будановым определил акценты в переговорах на фоне визита делегации Украины в США29 ноября, 11:16 • 4988 просмотра
Подрыв двух танкеров "теневого флота" рф: операцию провела Служба безопасности с дронами Sea BabyVideo29 ноября, 11:19 • 4240 просмотра
Переводчик Орбана исказил слова путина во время встречи в москве - СМИ29 ноября, 12:55 • 11277 просмотра
Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нееPhoto13:14 • 4556 просмотра
Она плохо расслышала, у нее был плохой день: в Венгрии отреагировали на неправильный перевод слов путина об Украине14:01 • 8336 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo16:59 • 3962 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 61353 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 48132 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 55633 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 53933 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo16:59 • 3962 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 33805 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 51674 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 71297 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 103072 просмотра
Электрический скутер CSC Monterey подешевел на 1200 долларов в США

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Электрический скутер CSC Monterey, импортируемый компанией CSC Motorcycles в Калифорнии, подешевел до 1699 долларов. Ранее его стоимость составляла 2899 долларов, что делает его одним из самых дешевых дорожных электроскутеров в США.

Электрический скутер CSC Monterey подешевел на 1200 долларов в США

В сети появились кадры одного из необычных маленьких электрических скутеров на рынке США - речь идет о CSC Monterey. Он подешевел до 1699 долларов, тогда как ранее он стоил 2899 долларов, сообщает УНН со ссылкой на electrek.co.

Детали

Компания CSC Motorcycles находится в Калифорнии - она имеет долгую историю импорта и поддержки небольших электрических и бензиновых мотоциклов.

По цене 1699 долларов Monterey является одним из самых дешевых электрических скутеров, разрешенных для движения по дорогам общего пользования, которые можно приобрести у авторитетного дистрибьютора в США

- говорится в публикации.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в 2026 году Mercedes-Benz CLE пройдет рестайлинг, чтобы соответствовать стилю новых моделей. Данное обновление будет включать новую переднюю панель, увеличенную решетку радиатора и информационно-развлекательную систему MBUX четвертого поколения.

Евгений Устименко

Новости МираТехнологииАвто
Техника
Калифорния
Соединённые Штаты