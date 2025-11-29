Электрический скутер CSC Monterey подешевел на 1200 долларов в США

В сети появились кадры одного из необычных маленьких электрических скутеров на рынке США - речь идет о CSC Monterey. Он подешевел до 1699 долларов, тогда как ранее он стоил 2899 долларов, сообщает УНН со ссылкой на electrek.co.

Детали

Компания CSC Motorcycles находится в Калифорнии - она имеет долгую историю импорта и поддержки небольших электрических и бензиновых мотоциклов.

По цене 1699 долларов Monterey является одним из самых дешевых электрических скутеров, разрешенных для движения по дорогам общего пользования, которые можно приобрести у авторитетного дистрибьютора в США - говорится в публикации.

Напомним

