Електричний скутер CSC Monterey подешевшав на 1200 доларів у США

У мережі з’явились кадри одного з незвичайних маленьких електричних скутерів на ринку США - йдеться про CSC Monterey. Він подешевшав до 1699 доларів, тоді як раніше він коштував 2899 доларів, повідомляє УНН з посиланням на electrek.co.

Деталі

Компанія CSC Motorcycles знаходиться в Каліфорнії - вона має довгу історію імпорту та підтримки невеликих електричних і бензинових мотоциклів.

За ціною 1699 доларів Monterey є одним з найдешевших електричних скутерів, дозволених для руху по дорогах загального користування, які можна придбати у авторитетного дистриб'ютора в США - йдеться в публікації.

Нагадаємо

