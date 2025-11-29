Електричний скутер CSC Monterey подешевшав на 1200 доларів у США
Київ • УНН
Електричний скутер CSC Monterey, що імпортується компанією CSC Motorcycles у Каліфорнії, подешевшав до 1699 доларів. Раніше його вартість становила 2899 доларів, що робить його одним з найдешевших дорожніх електроскутерів у США.
У мережі з’явились кадри одного з незвичайних маленьких електричних скутерів на ринку США - йдеться про CSC Monterey. Він подешевшав до 1699 доларів, тоді як раніше він коштував 2899 доларів, повідомляє УНН з посиланням на electrek.co.
Деталі
Компанія CSC Motorcycles знаходиться в Каліфорнії - вона має довгу історію імпорту та підтримки невеликих електричних і бензинових мотоциклів.
За ціною 1699 доларів Monterey є одним з найдешевших електричних скутерів, дозволених для руху по дорогах загального користування, які можна придбати у авторитетного дистриб'ютора в США
Нагадаємо
