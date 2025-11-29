Електричний скутер CSC Monterey подешевшав на 1200 доларів у США

$42.190.00
48.870.00
ukenru
18:27 • 586 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
17:13 • 4618 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
17:02 • 6852 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
15:10 • 9186 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
14:28 • 11500 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 12288 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 12611 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 12931 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 13823 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 14365 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1м/с
98%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський на нараді з Будановим визначив акценти у переговорах на тлі візиту делегації України до США29 листопада, 11:16 • 4988 перегляди
Підрив двох танкерів "тіньового флоту" рф: операцію провела Служба безпеки з дронами Sea BabyVideo29 листопада, 11:19 • 4240 перегляди
Перекладач Орбана спотворив слова путіна під час зустрічі в москві - ЗМІ29 листопада, 12:55 • 11277 перегляди
Трамп оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою та навколо неїPhoto13:14 • 4556 перегляди
Вона не добре почула, у неї був поганий день: в Угорщині відреагували на неправильний переклад слів путіна про Україну 14:01 • 8336 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo16:59 • 3920 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 61334 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 48120 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 55622 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 53918 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Швеція
Київська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo16:59 • 3920 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 33795 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 51664 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 71288 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 103065 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Financial Times
Дипломатка

Електричний скутер CSC Monterey подешевшав на 1200 доларів у США

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Електричний скутер CSC Monterey, що імпортується компанією CSC Motorcycles у Каліфорнії, подешевшав до 1699 доларів. Раніше його вартість становила 2899 доларів, що робить його одним з найдешевших дорожніх електроскутерів у США.

Електричний скутер CSC Monterey подешевшав на 1200 доларів у США

У мережі з’явились кадри одного з незвичайних маленьких електричних скутерів на ринку США - йдеться про CSC Monterey. Він подешевшав до 1699 доларів, тоді як раніше він коштував 2899 доларів, повідомляє УНН з посиланням на electrek.co.

Деталі

Компанія CSC Motorcycles знаходиться в Каліфорнії - вона має довгу історію імпорту та підтримки невеликих електричних і бензинових мотоциклів.

За ціною 1699 доларів Monterey є одним з найдешевших електричних скутерів, дозволених для руху по дорогах загального користування, які можна придбати у авторитетного дистриб'ютора в США

- йдеться в публікації.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у 2026 році Mercedes-Benz CLE пройде рестайлінг, щоб відповідати стилю нових моделей. Дане оновлення включатиме нову передню панель, збільшену решітку радіатора та інформаційно-розважальну систему MBUX четвертого покоління.

Євген Устименко

Новини СвітуТехнологіїАвто
Техніка
Каліфорнія
Сполучені Штати Америки