Эквадор продлил режим ЧП в нескольких регионах из-за притока венесуэльских мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Власти Эквадора продлили до конца марта режим чрезвычайного положения, введенный в ряде регионов страны из-за наплыва венесуэльских мигрантов. Об этом сообщил в четверг МИД республики в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Заместитель министра по вопросам миграции Альфонсо Моралес объявил... о продлении до конца марта чрезвычайного положения в провинциях Карчи, Пичинча и Эль-Оро", - говорится в сообщении ведомства.
Власти Эквадора ввели режим чрезвычайного положения в трех провинциях страны в связи притоком мигрантов из Венесуэлы в начале августа 2018 года и продолжали его несколько раз.
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В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация заставляет многих венесуэльцев покидать родину. Согласно последним данным ООН, с Боливарианской Республики поехали около 3,4 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.
Как сообщал УНН, группа вооруженных людей в среду, 20 февраля, напала на генеральное консульство Венесуэлы в эквадорском городе Гуаякиль (административный центр западной провинции Гуаяс).