Еквадор продовжив режим НС в декількох регіонах через приплив венесуельських мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Влада Еквадору продовжила до кінця березня режим надзвичайного стану, введений в ряді регіонів країни через наплив венесуельських мігрантів. Про це повідомив у четвер МЗС республіки у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.
“Заступник міністра з питань міграції Альфонсо Моралес оголосив ... про продовження до кінця березня надзвичайного стану в провінціях Карчи, Пичинча і Ель-Оро”, — йдеться в повідомленні відомства.
Влада Еквадору ввела режим надзвичайного стану в трьох провінціях країни у зв’язку припливом мігрантів з Венесуели на початку серпня 2018 року і продовжували його кілька разів.
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В останні роки Венесуела переживає гостру соціально-економічна криза, що супроводжується гіперінфляцією, девальвацією національної валюти і дефіцитом товарів першої необхідності і ліків. Важка ситуація змушує багатьох венесуельців залишати батьківщину. Згідно з останніми даними ООН, з Боліваріанської Республіки поїхали близько 3,4 млн осіб, в основному в Колумбію, Еквадор, Перу і Бразилію.
Як повідомляв УНН, група озброєних людей в середу, 20 лютого, напала на генеральне консульство Венесуели в еквадорському місті Гуаякіль (адміністративний центр західної провінції Гуаяс).