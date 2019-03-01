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Еквадор продовжив режим НС в декількох регіонах через приплив венесуельських мігрантів

Еквадор продовжив режим НС в декількох регіонах через приплив венесуельських мігрантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Влада Еквадору продовжила до кінця березня режим надзвичайного стану, введений в ряді регіонів країни через наплив венесуельських мігрантів. Про це повідомив у четвер МЗС республіки у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.

“Заступник міністра з питань міграції Альфонсо Моралес оголосив ... про продовження до кінця березня надзвичайного стану в провінціях Карчи, Пичинча і Ель-Оро”, — йдеться в повідомленні відомства.

Влада Еквадору ввела режим надзвичайного стану в трьох провінціях країни у зв’язку припливом мігрантів з Венесуели на початку серпня 2018 року і продовжували його кілька разів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп бачить декілька сценаріїв вирішення ситуації у Венесуелі

В останні роки Венесуела переживає гостру соціально-економічна криза, що супроводжується гіперінфляцією, девальвацією національної валюти і дефіцитом товарів першої необхідності і ліків. Важка ситуація змушує багатьох венесуельців залишати батьківщину. Згідно з останніми даними ООН, з Боліваріанської Республіки поїхали близько 3,4 млн осіб, в основному в Колумбію, Еквадор, Перу і Бразилію.

Як повідомляв УНН, група озброєних людей в середу, 20 лютого, напала на генеральне консульство Венесуели в еквадорському місті Гуаякіль (адміністративний центр західної провінції Гуаяс).

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