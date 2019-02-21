На консульство Венесуели в Еквадорі здійснили напад невідомі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Група озброєних людей в середу напала на генеральне консульство Венесуели в еквадорському місті Гуаякіль (адміністративний центр західної провінції Гуаяс). Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання La Republica.

“Вони (злочинці) забрали усі консульські збори, побили дипломатичний персонал і знущалися над нами через наші політичні погляди”, — заявив глава дипмісії Фернандо Белло, чиї слова наводить видання.

За словами дипломата, нападників було семеро. Джерела в еквадорській поліції заявили агентству, що правоохоронні органи почали розслідування.

Раніше глава зовнішньополітичного відомства Боліваріанської Республіки Хорхе Арреаса повідомив, що невідомі особи вторглися на територію венесуельського посольства в Коста-Ріці. У свою чергу Марія Фаріа, призначена лідером венесуельської опозиції Хуаном Гуайдо дипломатичним представником Венесуели в Коста-Ріці, повідомила на своїй сторінці в Twitter, що вона разом зі своїми соратниками “захопила контроль над будівлею посольства” Венесуели в Сан-Хосе — столиці Коста-Ріки . МЗС Коста-Ріки назвало спробу силового захоплення диппредставництва неприйнятною і такою, що суперечить нормам міжнародного права.

Як повідомляв УНН, Болтон повідомив про підтримку Гуайдо з боку аташе Венесуели при ООН.

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