На консульство Венесуели в Еквадорі здійснили напад невідомі

“Вони (злочинці) забрали усі консульські збори, побили дипломатичний персонал і знущалися над нами через наші політичні погляди”, — заявив глава дипмісії Фернандо Белло, чиї слова наводить видання.

За словами дипломата, нападників було семеро. Джерела в еквадорській поліції заявили агентству, що правоохоронні органи почали розслідування.

Раніше глава зовнішньополітичного відомства Боліваріанської Республіки Хорхе Арреаса повідомив, що невідомі особи вторглися на територію венесуельського посольства в Коста-Ріці. У свою чергу Марія Фаріа, призначена лідером венесуельської опозиції Хуаном Гуайдо дипломатичним представником Венесуели в Коста-Ріці, повідомила на своїй сторінці в Twitter, що вона разом зі своїми соратниками “захопила контроль над будівлею посольства” Венесуели в Сан-Хосе — столиці Коста-Ріки . МЗС Коста-Ріки назвало спробу силового захоплення диппредставництва неприйнятною і такою, що суперечить нормам міжнародного права.

Як повідомляв УНН, Болтон повідомив про підтримку Гуайдо з боку аташе Венесуели при ООН.