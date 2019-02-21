На консульство Венесуэлы в Эквадоре напали неизвестные

“Они (преступники) забрали все консульские сборы, избили дипломатический персонал и издевались над нами из-за наших политических взглядов”, — заявил глава дипмиссии Фернандо Белло, чьи слова приводит агентство.

По словам дипломата, нападавших было семеро. Источники в эквадорской полиции заявили агентству, что правоохранительные органы начали расследование.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Боливарианской Республики Хорхе Арреаса сообщил, что неизвестные лица вторглись на территорию венесуэльского посольства в Коста-Рике. В свою очередь Мария Фариа, назначенная лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо дипломатическим представителем Венесуэлы в Коста-Рике, сообщила на своей странице в Twitter, что она вместе со своими соратниками “захватила контроль над зданием посольства” Венесуэлы в Сан-Хосе — столице Коста-Рике. МИД Коста-Рики назвал попытку силового захвата диппредставительства неприемлемой и противоречащей нормам международного права.

Как сообщал УНН, Болтон сообщил о поддержке Гуайдо со стороны атташе Венесуэлы при ООН.