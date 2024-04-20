Эквадор объявил чрезвычайное положение из-за кризиса в энергетике

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение из-за последствий кризиса в электроэнергетике в стране. Об этом сообщает телесеть Ecuavisa, передает УНН.

Детали

Эквадор пострадал от засухи, которая влияет на производство электроэнергии на гидроэлектростанциях страны. Гидроэнергетика является важнейшим источником энергии в стране.

Во вторник власти объявили о нормировании электроэнергии и импорта электроэнергии из соседней Колумбии, но в то же время из Колумбии поступили сообщения, что страна прекращает экспорт электроэнергии в Эквадор по той же причине.

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