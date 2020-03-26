Экстренный саммит “Большой двадцатки” завершился: что приняли

“Беспрецедентная пандемия COVID-19 является мощным напоминанием о нашей взаимосвязанности и уязвимости. Вирус не уважает границ. Борьба с этой пандемией требует прозрачного, надежного, скоординированного, широкомасштабного и научно обоснованного глобального ответа в духе солидарности. Мы твердо намерены выступить единым фронтом против этой общей угрозы”, — говорится в заявлении.

Лидеры государств выразили соболезнования в связи с гибелью и страданиями людей от вируса и подчеркнули, что борьба с пандемией и ее последствиями для здоровья, общества и экономики является абсолютным приоритетом “Двадцатки”.

“Группа двадцати” обязуется сделать все возможное для преодоления пандемии вместе с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Международным валютным фондом (МВФ), Группой Всемирного банка (ГВБ), Организацией Объединенных Наций (ООН) и другими международными организациями, работающими в рамках их существующих мандатов.

Мы полны решимости приложить все усилия, как индивидуально, так и коллективно, для:

▪ Защиты жизни.

▪ Защиты рабочих мест и доходов людей.

▪ Восстановления доверия, сохранения финансовой стабильности, оживления экономического роста и укрепления экономики.

▪ Минимизации сбоев в торговле и глобальных цепочках поставок.

▪ Предоставлении помощи всем странам, нуждающимся в помощи.

▪ Координации мер общественного здравоохранения и финансов“, — сказано в заявлении.

Группа двадцати обязуется также “принимать все необходимые меры в области здравоохранения и стремимся обеспечить адекватное финансирование для сдерживания пандемии и защиты людей, особенно наиболее уязвимых”, пообещала обмениваться информацией о вирусе, а также укреплять системы здравоохранения во всем мире.

“Мы расширим производственные мощности для удовлетворения растущих потребностей в предметах медицинского назначения и обеспечим их широкую доступность по доступной цене на справедливой основе там, где они наиболее необходимы и как можно быстрее”, — заявили лидеры.

Они также сообщили, что поручат министрам здравоохранения встретиться по мере необходимости для обмена национальным опытом и разработки комплекса неотложных действий G20 по совместной борьбе с пандемией на министерской встрече в апреле.

“Мы просим ВОЗ в сотрудничестве с соответствующими организациями оценить пробелы в готовности к пандемии и доложить совместному совещанию министров финансов и здравоохранения в ближайшие месяцы с целью выработки глобальной инициативы по обеспечению готовности к пандемии и ответным мерам”, — сообщили лидеры.

Также “Двадцатка” сообщила о мерах по поддержанию экономики в связи с пандемией.

“Мы вкладываем более 5 триллионов долларов в мировую экономику в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии. Мы продолжим оказывать смелую и масштабную финансовую поддержку”, — сказано в документе.

Лидеры пообещали, что будут работать над тем, чтобы обеспечить поставки предметов медицинского назначения, сельскохозяйственных продуктов и других товаров и услуг через границы, а также работать над устранением нарушений в глобальных цепочках поставок. Также они заявили, что поручили министрам торговли оценить влияние пандемии на торговлю.

Также главы государств обязуются работать с передовыми международными организациями, в частности с ВОЗ, МВФ, ГВБ и многосторонними и региональными банками развития.

“Мы призываем все эти организации и далее наращивать координацию своих действий, в том числе с частным сектором, для поддержки развивающихся и развивающихся стран, сталкивающихся с медицинскими, экономическими и социальными потрясениями, вызванными COVID-19”, — отмечается в документе.

Согласно заявлению, G20 серьезно обеспокоены рисками для развивающихся и наименее развитых стран, особенно в Африке и малых островных государствах, а также риском с которыми сталкиваются беженцы и перемещенные лица.

“Мы считаем, что укрепление системы здравоохранения в Африке является ключом к устойчивости глобального здравоохранения”, — сказано в заявлении.

Также “Двадцатка” поддержала усилия по охране здоровья путем переноса крупных публичных мероприятий, в частности решение Международного олимпийского комитета перенести Олимпийские игры на дату не позднее лета 2021 года.

“Мы приветствуем решимость Японии провести Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио-2020 в их полной форме как символ жизнестойкости человека. Мы готовы оперативно отреагировать и предпринять любые дальнейшие действия, которые могут потребоваться. Мы выражаем готовность вновь собраться, как того требует ситуация”, — отметили главы двадцати государств.

Как сообщал УНН, Всемирный банк и МВФ призвали облегчить задолженности для беднейших стран.