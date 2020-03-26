Екстрений саміт "Великої двадцятки" завершився: що ухвалили

"Безпрецедентна пандемія COVID-19 є потужним нагадуванням про нашу взаємозв'язок і уразливість. Вірус не поважає кордонів. Боротьба з цією пандемією вимагає прозорого, надійного, скоординованої, широкомасштабної і науково обгрунтованої глобальної відповіді в дусі солідарності. Ми твердо маємо намір виступити єдиним фронтом проти цієї спільної загрози", - йдеться в заяві.

Лідери держав висловили співчуття у зв'язку із загибеллю і стражданнями людей від вірусу і наголосили, що боротьба з пандемією і її наслідками для здоров'я, суспільства і економіки є абсолютним пріоритетом "Двадцятки".

"Група двадцяти" зобов'язується зробити все можливе для подолання пандемії разом з Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), Міжнародним валютним фондом (МВФ), Групою Світового банку (ГСБ), Організацією Об'єднаних Націй (ООН) та іншими міжнародними організаціями, які працюють в рамках їх існуючих мандатів.

Ми сповнені рішучості докласти всіх зусиль, як індивідуально, так і колективно, для:

▪ Захисту життя.

▪ Захисту робочих місць і доходів людей.

▪ Відновлення довіри, збереження фінансової стабільності, пожвавлення економічного зростання та зміцнення економіки.

▪ Мінімізації збоїв в торгівлі і глобальних ланцюжках поставок.

▪ Наданні допомоги всім країнам, що мають потребу в допомозі.

▪ Координації заходів громадської охорони здоров'я і фінансів", - сказано в заяві.

Група двадцяти зобов'язується також "вживати всіх необхідних заходів в області охорони здоров'я і прагнемо забезпечити адекватне фінансування для стримування пандемії і захисту людей, особливо найбільш вразливих", пообіцяла обмінюватися інформацією про вірус, а також зміцнювати системи охорони здоров'я в усьому світі.

"Ми розширимо виробничі потужності для задоволення зростаючих потреб у предметах медичного призначення і забезпечимо їх широку доступність за доступною ціною на справедливій основі там, де вони найбільш необхідні та якомога швидше", - заявили лідери.

Вони також повідомили, що доручать міністрам охорони здоров'я зустрітися в міру необхідності для обміну національним досвідом та розробки комплексу невідкладних дій G20 по спільній боротьбі з пандемією на міністерській зустрічі в квітні.

"Ми просимо ВООЗ у співпраці з відповідними організаціями оцінити прогалини в готовності до пандемії і доповісти спільній нараді міністрів фінансів і охорони здоров'я в найближчі місяці з метою вироблення глобальної ініціативи по забезпеченню готовності до пандемії і заходів у відповідь", - повідомили лідери.

Також "Двадцятка" повідомила про заходи з підтримки економіки в зв'язку з пандемією.

"Ми вкладаємо більше 5 трильйонів доларів в світову економіку в рамках цілеспрямованої фіскальної політики, економічних заходів і гарантійних схем для протидії соціальним, економічним і фінансовим наслідкам пандемії. Ми й надалі будемо сприяти сміливій і масштабній фінансовій підтримці", - сказано в документі.

Лідери пообіцяли, що будуть працювати над тим, щоб забезпечити поставки предметів медичного призначення, сільськогосподарських продуктів та інших товарів і послуг через кордони, а також працювати над усуненням порушень в глобальних ланцюжках поставок. Також вони заявили, що доручили міністрам торгівлі оцінити вплив пандемії на торгівлю.

Також глави держав зобов'язуються працювати з передовими міжнародними організаціями, зокрема з ВООЗ, МВФ, ГСБ і багатосторонніми та регіональними банками розвитку.

"Ми закликаємо всі ці організації і далі нарощувати координацію своїх дій, в тому числі з приватним сектором, для підтримки країн, що розвиваються і країн, що стикаються з медичними, економічними і соціальними потрясіннями, викликаними COVID-19", - наголошується в документі.

Згідно із заявою, G20 серйозно стурбовані ризиками для країн, що розвиваються і найменш розвинених країн, особливо в Африці і малих острівних державах, а також ризиком з якими стикаються біженці і переміщені особи.

"Ми вважаємо, що зміцнення системи охорони здоров'я в Африці є ключем до стійкості глобальної охорони здоров'я", - сказано в заяві.

Також "Двадцятка" підтримала зусилля по охороні здоров'я шляхом перенесення великих публічних заходів, зокрема рішення Міжнародного олімпійського комітету перенести Олімпійські ігри на дату не пізніше літа 2021 року.

"Ми вітаємо рішучість Японії провести Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо-2020 на їх повній формі як символ життєстійкості людини. Ми готові оперативно відреагувати і вжити будь-які подальші дії, які можуть знадобитися. Ми висловлюємо готовність знову зібратися, як того вимагає ситуація", - відзначили глави двадцяти держав.

Як повідомляв УНН, Всесвітній банк і МВФ закликали полегшити заборгованість для найбідніших країн.