Экстренные отключения все еще действуют: в YASNO рассказали о ситуации в Киеве

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"Может максимальное потребление в Киеве выросло на 7% по сравнению со вчера. Сейчас обеспечивается ориентировочно 70% потребностей жилых домов, но все равно пока действуют экстренные отключения", - написал Коваленко.

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Особенно гендиректор YASNO упомянул левобережный Киев, где бытовые клиенты получают лишь до 30% от потребностей, потому что до сих пор ведется ремонт одного из коммунальных объектов генерации. Кроме того, по его словам, сети от других источников поколения перегружены и не могут передать достаточно энергии на левобережные районы.

"К сожалению, пока сроки восстановления нам не известны. Да и вообще сейчас очень много локальных аварий", - резюмировал Коваленко.

Напомним

5 декабря российские ракеты ударили по энергетическим объектам в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

По данным Воздушных сил ВСУ, россияне выпустили по Украине по меньшей мере 70 ракет, более 60 были сбиты.