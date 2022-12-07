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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Екстрені відключення все ще діють: у YASNO розповіли про ситуацію в Києві

Екстрені відключення все ще діють: у YASNO розповіли про ситуацію в Києві

Київ • УНН

 • 778004 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Можливе максимальне споживання у Києві зросло на 7% порівняно з учора. Про це повідомив Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, передає УНН.

Цитата

"Можливе максимальне споживання у Києві зросло на 7% порівняно з учора. Зараз забезпечується орієнтовно 70% потреб житлових будинків, але все одно поки що діють екстрені відключення", - написав Коваленко.

Додамо

Окремо гендиректор YASNO згадав лівобережний Київ, де побутові клієнти отримують лише до 30% від потреб, тому що до сих пір ведеться ремонт одного із комунальних об'єктів генерації. Крім того, за його словами, мережі від інших джерел генерації перевантажені і не можуть передати достатньо енергії на лівобережні райони.

"На жаль, поки терміни відновлення нам не відомі. Та й загалом зараз дуже багато локальних аварій", - резюмував Коваленко.

Нагадаємо

5 грудня російські ракети вдарили по енергетичних об’єктах у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни випустили по Україні щонайменше 70 ракет, понад 60 було збито.

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