Екстрені відключення все ще діють: у YASNO розповіли про ситуацію в Києві

Цитата

"Можливе максимальне споживання у Києві зросло на 7% порівняно з учора. Зараз забезпечується орієнтовно 70% потреб житлових будинків, але все одно поки що діють екстрені відключення", - написав Коваленко.

Додамо

Окремо гендиректор YASNO згадав лівобережний Київ, де побутові клієнти отримують лише до 30% від потреб, тому що до сих пір ведеться ремонт одного із комунальних об'єктів генерації. Крім того, за його словами, мережі від інших джерел генерації перевантажені і не можуть передати достатньо енергії на лівобережні райони.

"На жаль, поки терміни відновлення нам не відомі. Та й загалом зараз дуже багато локальних аварій", - резюмував Коваленко.

Нагадаємо

5 грудня російські ракети вдарили по енергетичних об’єктах у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни випустили по Україні щонайменше 70 ракет, понад 60 було збито.