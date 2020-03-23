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5 марта, 18:37 • 100034 просмотра

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Экстренная медпомощь не будет использоваться на выезды для тестирования на коронавирус - Ляшко

Экстренная медпомощь не будет использоваться на выезды для тестирования на коронавирус - Ляшко

Киев  •  УНН

 • 12060 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Экстренная медицинская помощь в Украине не должна и не будет использоваться по звонку на выезд для тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Экспресс-тесты на коронавирус будут проводиться в случае подозрения на COVID-19 врачами, которые будут видеть эту необходимость. Вчера у нас появилась информация о том, что тестирование экспресс-тестами будет проводиться бригадами экстренной медицинской помощи. Да, оно будет ими проводиться, но в исключительных случаях, когда они будут выезжать в экстренных случаях на предоставление ургентной помощи больным. Экстренная медицинская помощь не должна и не будет использоваться по звонку на выезд для тестирования", - сказал Ляшко.

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По его словам, экстренная медицинская помощь работает для других целей.

"Мы рассматриваем вопрос создания дополнительных мобильных групп, которые будут подкреплены семейные врачи, которые оказывают медицинскую помощь и являются первыми, кто будет встречаться с больными COVID-19 - сначала в телефонном режиме, затем принимается решение о выезде на дом, чтобы диагностировать коронавирусную болезнь, проводить быстрые тесты", - добавил замминистра.

Добавим, что сейчас в Украине зафиксировано 73 случая инфицирования COVID-19.

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