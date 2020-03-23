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Екстрена меддопомога не буде використовуватись на виїзди для тестувань на коронавірус - Ляшко

Екстрена меддопомога не буде використовуватись на виїзди для тестувань на коронавірус - Ляшко

Київ • УНН

 • 12082 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Екстрена медична допомога в Україні не повинна і не буде використовуватись по дзвінку на приїзд для тестувань на коронавірусну інфекцію. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

“Експрес-тести на коронавірус будуть проводитись у випадку підозри на COVID-19 лікарями, які бачитимуть цю необхідність. Вчора у нас з’явилась інформація про те, що тестування експрес-тестами буде проводитись бригадами екстреної медичної допомоги. Так, воно буде ними проводитись, але у виключних випадках, коли вони будуть виїжджати в екстрених випадках на надання ургентної допомоги хворим. Екстрена медична допомога не повинна і не буде використовуватись по дзвінку на приїзд для тестувань”, - сказав Ляшко.

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З його слів, екстрена медична допомога функціонує для інших цілей.

“Ми розглядаємо питання створення додаткових мобільних груп, якими будуть підкріплені сімейні лікарі, які надають медичну допомогу і є першими, хто буде зустрічатись з хворими на COVID-19 — спочатку у телефонному режимі, потім приймається рішення про виїзд на дім, щоб діагностувати коронавірусну хворобу, проводити швидкі тести”, — додав заступник міністра.

Додамо, що наразі в Україні зафіксовано 73 випадки інфікування COVID-19.

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