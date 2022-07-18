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Экстремальная жара в Великобритании: Лондон станет одним из самых жарких мест в мире

Экстремальная жара в Великобритании: Лондон станет одним из самых жарких мест в мире

Киев • УНН

 • 305112 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Британские матереологи заявили, что на этой неделе может быть самый жаркий день в Великобритании за всю историю наблюдений, а температура, по прогнозам, поднимется до 41°C. Об этом сообщает BBC, информирует УНН

Детали 

В понедельник и вторник на большей части территории Англии, от Лондона и юго-востока до Йорка и Манчестера, предупредили об экстремальной жаре. Высокие температуры также прогнозируются по всей Британии – с "оранжевыми" уровнями предупреждений в остальной Англии, во всем Уэльсе и некоторых частях Шотландии. Самая высокая температура +38,7°C в Британии была зафиксирована в Кембридже в 2019 году.

В понедельник Лондон станет одним из самых жарких мест в мире, а температура поднимется выше чем в Западной Сахареи Карибском бассейне, пишет издание. Жаркая погода удержится во вторник, а ночная температура, по прогнозам, будет около 20°C, в среду станет прохладнее. 

Это впервые, когда метеобюро страны выпустило "красное" предупреждение, с тех пор как система была введена в прошлом году. 

Некоторые школы планируют закрыть досрочно или вообще не открывать, хотя правительство выпустило инструкции, направленные на то, чтобы они оставались открытыми.

В британской железнодорожной компании Network Rail заявили, что люди в понедельник и вторник должны путешествовать, только "если это абсолютно необходимо", причем некоторые отмены уже объявлены, как и ограничение скорости в сети.

"Принимаются меры предосторожности, чтобы помочь смягчить влияние экстремальных температур, но жара приведет к "чрезвычайной нагрузке" на железнодорожную инфраструктуру", - рассказал работник компании.

Дополнение

Британские синоптики выпустили первое в истории "красное" предупреждение об экстремальной жаре для некоторых частей Англии в понедельник и вторник, когда температура, по прогнозам, достигнет рекордно высокого уровня, что приведет к чрезвычайной ситуации в стране.

В среду большая часть Испании была предупреждена о состоянии повышенной готовности. Температура поднялась выше 45 градусов по Цельсию, а в Западной Европе всего за несколько недель началась уже вторая волна тепла.

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