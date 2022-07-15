Велика Британія оголосила надзвичайний стан через рекордні температури

Велика частина Європи запікається у хвилі спеки, яка підняла температуру до 40 градусів за Цельсієм у деяких регіонах, а лісові пожежі вирують у Португалії, Хорватії, Іспанії та Франції.

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Найвища колись зареєстрована температура у Великій Британії становила 38,7 ° C і була зафіксована в Ботанічному саду Кембриджського університету 25 липня 2019 року.

Метеорологічне бюро заявило, що воно вперше прогнозує температуру 40°C у Великій Британії.

"Виняткові, можливо, рекордні температури ймовірні на початку наступного тижня", - сказав головний метеоролог Метеорологічного бюро Пол Гундерсен, прогнозуючи 50-відсоткову ймовірність того, що температура перевищить 40°C, і 80-відсоткову ймовірність досягнення нової максимальної температури.

"Ночі також, ймовірно, будуть виключно теплими, особливо в міських районах, - сказав він у своїй заяві. - Це може призвести до широкомасштабних впливів на людей та інфраструктуру".

Поряд із цим, британське агентство з безпеки охорони здоров'я (UKHSA) підвищило попередження про спеку до рівня 4 для Англії на понеділок та вівторок.

Метеорологічне бюро заявило, що будуть потрібні "суттєві" зміни в методах роботи та розпорядку дня, і існує високий ризик виходу з ладу чутливих до тепла систем та обладнання, що може призвести до локального відключення електроенергії, води чи мобільного зв'язку.