Великобритания объявила чрезвычайное положение из-за рекордных температур
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Британские синоптики выпустили первое в истории "красное" предупреждение об экстремальной жаре для некоторых частей Англии в понедельник и вторник, когда температура, по прогнозам, достигнет рекордно высокого уровня, что приведет к чрезвычайной ситуации в стране. Об этом УНН пишет ссылаясь на Reuters.
Большая часть Европы запекается в волне жары, поднявшей температуру до 40 градусов по Цельсию в некоторых регионах, а лесные пожары бушуют в Португалии, Хорватии, Испании и Франции.
Детали
Самая высокая когда-то зарегистрированная температура в Великобритании составляла 38,7°C и была зафиксирована в Ботаническом саду Кембриджского университета 25 июля 2019 года.
Метеорологическое бюро заявило, что оно впервые прогнозирует температуру 40°C в Великобритании.
"Исключительные, возможно, рекордные температуры вероятны в начале следующей недели", - сказал главный метеоролог Метеорологического бюро Пол Гундерсен, прогнозируя 50-процентную вероятность того, что температура превысит 40°C, и 80-процентную вероятность достижения новой максимальной температуры.
"Ночи также, вероятно, будут исключительно теплыми, особенно в городских районах, – сказал он в своем заявлении. – Это может привести к широкомасштабным воздействиям на людей и инфраструктуру".
Наряду с этим, британское агентство по безопасности здравоохранения (UKHSA) повысило предупреждение о жаре до уровня 4 для Англии на понедельник и вторник.
Метеорологическое бюро заявило, что потребуются "существенные" изменения в методах работы и распорядка дня, и существует высокий риск выхода из строя чувствительных к теплу систем и оборудования, что может привести к локальному отключению электроэнергии, воды или мобильной связи.