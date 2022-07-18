Екстремальна спека у Великій Британії: Лондон стане одним із найспекотніших місць у світі

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У понеділок та вівторок на більшій частині території Англії, від Лондона та південного сходу до Йорка та Манчестера, попередили про екстремальну спеку. Високі температури також прогнозуються по всій Британії - з "помаранчевими" рівнями попереджень в решті Англії, у всьому Уельсі та деяких частинах Шотландії. Найвища температура +38,7°C у Британії була зафіксована в Кембриджі в 2019 році.

У понеділок Лондон стане одним із найспекотніших місць у світі, а температура підніметься вище за спеку у Західній Сахарі та Карибському басейні, пише видання. Спекотна погода утримається у вівторок, а нічна температура, за прогнозами, буде близько 20°C, у середу стане прохолодніше.

Це вперше, коли метеобюро країни випустило "червоне" попередження з того часу, як система була введена минулого року.

Деякі школи планують закрити достроково або взагалі не відкривати, хоча уряд випустив інструкції, спрямовані на те, щоб вони залишалися відкритими.

У британській залізничній компанії Network Rail заявили, що люди в понеділок і вівторок повинні подорожувати лише "якщо це абсолютно необхідно", причому деякі скасування вже оголошено, як і обмеження швидкості в мережі.

"Вживаються запобіжні заходи, щоб пом’якшити вплив екстремальних температур, але спека призведе до "надзвичайного навантаження" на залізничну інфраструктуру", - розповів працівник компанії.

Доповнення

Британські синоптики випустили перше в історії "червоне" попередження про екстремальну спеку для деяких частин Англії у понеділок та вівторок, коли температура, за прогнозами, досягне рекордно високого рівня, що призведе до надзвичайної ситуації в країні.

У середу більша частина Іспанії була попереджена про стан підвищеної готовності. Температура піднялася вище 45 градусів за Цельсієм, а в Західній Європі усього за кілька тижнів почалася вже друга хвиля тепла.