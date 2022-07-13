Іспанія б'є на сполох через спеку

Франція та Португалія також зіткнулися з палаючими температурами цього тижня, і в усіх трьох країнах спалахнули лісові пожежі.

Деталі

Державне метеорологічне агентство Іспанії Aemet заявило, що деякі регіони «задихаються», що особливо постраждали Андалусія на півдні, Естремадура на південному заході та Галісія на північному заході.

Усі вони були приведені у стан підвищеної готовності, тобто мешканців попросили бути обережними та стежити за прогнозом погоди. Подорожувати не рекомендувалося «без нагальної потреби».

Найвища температура в Іспанії в середу була зафіксована в андалузькому місті Альмонте, де ртутний стовпчик досяг 45,6 градуса за Цельсієм о 17:30 (15:30 за Грінвічем).

У кількох інших південних містах, таких як Севілья та Кордова, температура перевищила 44 градуси за Цельсієм.

Хвиля тепла, яка почалася минулими вихідними і, як очікується, триватиме до неділі.

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Доповнення

Лісові пожежі спалили не менше 3500 гектарів на заході Іспанії неподалік кордону з Португалією.

Влада Португалії заявила, що одна людина загинула внаслідок лісових пожеж після того, як тіло було знайдено на згорілій ділянці в північному регіоні Авейру.

В Іспанії близько 500 мешканців було тимчасово евакуйовано через пожежу на північний захід від Мадрида, яку пожежники намагалися загасити в середу.

Іспанія вже постраждала від посухи цього року, коли запаси води скоротилися до 44% від ємності порівняно із середнім показником 65% за той же період за останні 10 років.

Найвища температура, колись зареєстрована в Іспанії, склала 47,4 за Цельсієм у серпні минулого року.