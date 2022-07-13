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Испания бьет тревогу из-за жары

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КИЕВ. 13 июля. УНН. В среду большая часть Испании была предупреждена о состоянии повышенной готовности. Температура поднялась выше 45 градусов по Цельсию, а в Западной Европе через несколько недель началась вторая волна тепла. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Франция и Португалия также столкнулись с горящими температурами на этой неделе, и во всех трех странах вспыхнули лесные пожары.

Детали

Государственное метеорологическое агентство Испании Aemet заявило, что некоторые регионы «задыхаются», особенно пострадали Андалусия на юге, Эстремадура на юго-западе и Галисия на северо-западе.

Все они были приведены в состояние повышенной готовности, то есть жителей попросили осторожничать и следить за прогнозом погоды. Путешествовать не рекомендовалось «без необходимости».

Самая высокая температура в Испании в среду была зафиксирована в андалузском городе Альмонте, где ртутный столбец достиг 45,6 градуса по Цельсию в 17:30 (15:30 по Гринвичу).

В нескольких других южных городах, таких как Севилья и Кордова, температура превысила 44 градуса по Цельсию.

Волна тепла, которая началась в минувшие выходные и, как ожидается, продлится до воскресенья.

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Дополнение

Лесные пожары сожгли не менее 3500 гектаров на западе Испании у границы с Португалией.

Власти Португалии заявили, что один человек погиб в результате лесных пожаров после того, как тело было найдено на сгоревшем участке в северном регионе Авейру.

В Испании около 500 жителей были временно эвакуированы из-за пожара северо-западнее Мадрида, который пожарные пытались потушить в среду.

Испания уже пострадала от засухи в этом году, когда запасы воды сократились до 44% от емкости по сравнению со средним показателем 65% за тот же период за последние 10 лет.

Самая высокая температура, когда-то зарегистрированная в Испании, составила 47,4 по Цельсию в августе прошлого года.

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