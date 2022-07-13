Мексика оголосила надзвичайний стан через посуху

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Ці кроки призначені для боротьби з наслідками «сильної, екстремальної та виняткової» посухи, йдеться у заяві національного управління водного господарства Конагуа у вівторок.

Влада в деяких частинах Мексики, включаючи північний промисловий центр Монтеррей, була змушена обмежити використання води через виснаження водосховищ.

Через сильну спеку та відсутність дощів домогосподарства в Монтерреї мали проточну воду всього на кілька годин на день протягом декількох тижнів.

У деяких районах на схилах пагорбів минуло понад 50 днів з того часу, як мешканці востаннє бачили краплі зі своїх кранів.

У північно-західному штаті Нижня Каліфорнія нестача води викликала протести у деяких містах.

У деяких частинах Мехіко, таких як бідний район Істапалапа, де проживає 1,8 мільйона людей, влада зазвичай нормує воду і відправляє автоцистерни, щоб зменшити нестачу води.