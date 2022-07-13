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Мексика объявила чрезвычайное положение из-за засухи

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Мексика объявила чрезвычайную ситуацию из-за засухи, чтобы власти могли принять специальные меры для обеспечения водоснабжения в сильно пострадавших районах. Об этом УНН информирует со ссылкой на AFP.

Деталі

Эти шаги предназначены для борьбы с последствиями «сильной, экстремальной и исключительной» засухи, говорится в заявлении национального управления водного хозяйства Конагуа во вторник.

Власть в некоторых частях Мексики, включая северный промышленный центр Монтеррей, была вынуждена ограничить использование воды из-за истощения водохранилищ.

Из-за сильной жары и отсутствия дождей домохозяйства в Монтеррее имели проточную воду всего на несколько часов в день в течение нескольких недель.

В некоторых районах на склонах холмов прошло более 50 дней с тех пор, как жители в последний раз видели капли из своих кранов.

В северо-западном штате Нижняя Калифорния нехватка воды вызвала протесты в некоторых городах.

В некоторых частях Мехико, таких как бедный район Истапалапа, где проживает 1,8 миллиона человек, власти обычно нормируют воду и отправляют автоцистерны, чтобы уменьшить нехватку воды.

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