Экс-спецпредставитель путина Чубайс, покинувший рф, госпитализирован с редким заболеванием - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Бывшего специального представителя президента рф владимира путина Анатолия Чубайса госпитализировали в одну из европейских больниц с редким аутоиммунным заболеванием, поражающим нервную систему. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Reuters.
Детали
У Чубайса диагностировали синдром Гиена-Барре — редкое аутоиммунное заболевание, при развитии которого антитела начинают атаковать миелиновую оболочку нервных клеток. Об этом сообщила российская телеведущая Ксения Собчак, ссылаясь на жену Анатолия Авдотью Смирнову.
Журналистам Reuters не удалось получить комментарий российского политика. Пока неизвестно, в какой стране его госпитализировали.
Напомним
Анатолий Чубайс работал специальным представителем президента рф путина по связям с международными организациями. После полномасштабного вторжения россии в Украину он покинул должность.
Чубайса считают одним из самых влиятельных из группы российских экономистов, стремившихся закрепить переход к капитализму после распада Советского Союза в 1991 году.