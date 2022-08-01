Экс-спецпредставитель путина Чубайс, покинувший рф, госпитализирован с редким заболеванием - СМИ

Детали

У Чубайса диагностировали синдром Гиена-Барре — редкое аутоиммунное заболевание, при развитии которого антитела начинают атаковать миелиновую оболочку нервных клеток. Об этом сообщила российская телеведущая Ксения Собчак, ссылаясь на жену Анатолия Авдотью Смирнову.

Журналистам Reuters не удалось получить комментарий российского политика. Пока неизвестно, в какой стране его госпитализировали.

Напомним

Анатолий Чубайс работал специальным представителем президента рф путина по связям с международными организациями. После полномасштабного вторжения россии в Украину он покинул должность.

Чубайса считают одним из самых влиятельных из группы российских экономистов, стремившихся закрепить переход к капитализму после распада Советского Союза в 1991 году.