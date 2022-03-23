ЗМІ: Анатолій Чубайс залишив посаду спецпредставника путіна і покинув росію
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Російський політик Анатолій Чубайс залишив посаду спеціального представника російського президента володимира путіна зі зв’язків з міжнародними організаціями. Про це агентству Reuters повідомило анонімне джерело, повідомляє УНН.
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Джерело також проінформувало, що Чубайс покинув країну і не має наміру повертатися.
Чубайс є найвідомішою фігурою, яка пішла у відставку з тих пір, як росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, повідомляють журналісти.
Нагадаємо
путін готується заблокувати виїзд росіян з окупованого Криму. Таким чином він намагається реагувати на паніку серед незаконно поселених на півострів громадян рф.